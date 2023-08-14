تنسيق الجامعات 2023.. الحد الأدنى لكلية الهندسة 85% وكلية التخطيط العمراني 83.41%

أعلن وزير التعليم العالي الدكتور أيمن عاشور، أن الحد الأدني لكلية الهندسة هذا العام ٣٤٨.٥ درجة بنسبة ٨٥٪، وكلية التخطيط العمراني بلغ الحد الأدني لها ٣٤٢ درجة بنسبة ٨٣.٤١٪.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم، للإعلان نتيجة المرحلة الأولي للقبول بتنسيق الجامعات الحكومية والمعاهد بالعام الدراسي ٢٠٢٣/٢٠٢٤، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، بحضور السيد عطا المشرف علي مكتب التنسيق، ودكتور عادل عبد الغفار المستشار والمتحدث الرسمي للوزارة، وعدد من قيادات الوزارة.

وانطلقت المرحلة يوم السبت الماضي الموافق ٥ أغسطس وتم مدها من الاربعاء موعد انتهاء المرحلة الموافق ٩ اغسطس حتى يوم الخميس الموافق ١٠اغسطس ذلك وفقا للحد الأدنى التالي :

الشعبة العلمية 362 درجة فأكثر أي بنسبة 88.29 فأكثر بعدد طلبة 22304، والشعبة الهندسية 342 درجة فأكثر أي بنسبة 83.41% فأكثر بعدد طلبة 15013، الشعبة الأدبية 289.5 درجة فأكثر أي بنسبة 70.61% فأكثر بعدد طلبة 74923،ليكون إجمالي عدد طلاب المرحلة 112240 طالب وطالبة.