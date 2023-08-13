مجلس مدينة العريش يتابع أعمال إعادة إنارة شارع أسيوط عقب سرقة الكابلات الكهربائية

تابع اللواء أسامة أحمد عَفش رئيس مركز ومدينة العريش أعمال الادارة الهندسيه قسم الانارة العامة بشأن الاستجابة لشكوي المواطنين لانارة محور شارع أسيوط من تقاطع شارع الخزان حتي المساعيد، تنفيذا لتوجيهات محافظ شمال سيناء اللواء محمد عبد الفضيل شوشة بشأن متابعة الأعمال بمدينة العريش والحرص علي مصلحة المواطنين والاستجابة لشكاوي المواطنين.

وبالمعاينة تبين سرقة أسلاك الاعمدة من الكابل حتي الكشاف وعليه قد تم تدبير الاسلاك وتركيبها والعمل علي إنارة الشارع وجاري استكمال الأعمال تباعا وتتواصل جهود الإنارة في استكمال انارة الشارع حتي حي المساعيد.

وقال رئيس المدينة أننا نهيب المواطنين الحرص والحفاظ علي اسلاك الاعمدة وتتبع الأيدي الغير مسؤوله والخبيثه التي تسول لها تصرفاتها العبث بتلك الخدمة.

كما أصدر رئيس مركز ومدينة العريش تعليماته لمدير الاداره الهندسيه بمراجعة ملفات المواطنين الخاصه بدخول مرافق المياه وكهرباء الي منازلهم ومن خلال المراجعة تبين وجود عدد من الملفات تحتاج الي مطابقه من الهيئه الهندسية وعلي المذكورين بالكشف المرفق سرعة التوجه للمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمجلس مدينة العريش وذلك لاستيفاء اوارقهم وسداد الرسوم المقررة حتي يتثني عمل مطابقة الهيئة الهندسية.