رانيا محمود يس توجه رسالة لزوجها محمد رياض: ربنا يكفيك شر الحاقدين

نشرت الفنانة رانيا محمود يس على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، رسالة إلى زوجها الفنان محمد رياض رئيس المهرجان القومي للمسرح.

وعلقت فى منشورها "الي زوجي العزيز لاني مش عارفه اكلمك في البيت خالص نظرا لانشغالك الشديد وإخلاصك الغير عادي من أجل تحقيق النجاح في مهرجان القومي للمسرح بقولك ربنا معاك ويوفقك" .

وتابعت "ويكفيك شر الحاقدين الي بتطلعوا عليك اشاعات لكن ده حال كل نجاح ومخلص ربنا يكرمك ويحفظك ويخليك لي وأولادك يا رب بحبك" .

من جانبه، أكد الفنان محمد رياض فى حواره للبوابة نيوز، أنه لا يلتفت إلى الهجوم على المهرجان من قبل البعض، وأنه يسير فى طريقه بتركيز على شغله وما هو مطلوب منه فقط.