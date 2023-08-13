"طب بيطري بنها" تنقذ قطة عمياء تعرضت للإجهاض

تمكن فريق طبي بيطري، برئاسة الدكتور عبدالحليم القصبي، أستاذ الجراحة والتخدير والأشعة بكلية الطب البيطري بجامعة بنها والمستشار العلمي للمستشفى البيطري العسكري، من إنقاذ قطة كفيفة من الموت عقب تعرضها للإجهاض بعد تعرضها لعسر في الولادة ووفاة ٤ قطط رضيعة لها نتيجة وجود فتاق بالبطن.

وقال الدكتور عبد الحليم القصبي أنه جرى إجراء الجراحة وتركيب شبكة تعويضية لجدار البطن، مضيفًا أن العملية استغرقت 70 دقيقة، وجرى إدخالها الرعاية المركزة لمدة أسبوع، وجرى إطلاق اسم بسبوسة عليها.

كما نجح الفريق الطبي البيطري في انقاذ قط شوارع بعد إحضاره من قبل فتاة تدعى "آية طارق"، قررت البحث عن وسيلة لإنقاذه وتخفيف الألم عنه حيث ان حالته كانت كسر في عظمة الفخذ منذ 21 يوم وعمره صغير شهرين ونصف تقريبا، حيث جرى فحصه فحصًا شاملًا وعمل أشعة سينية، وجرى تخديره وإجراء عملية جراحية وتركيب محاليل جلوكوز ومحلول ملح ورينجر، وتم إجراء الجراحة وتثبيت العظمة المكسورة والعملية استغرقت 40 دقيقة، وجرى تسليمه للمنقذة تحت العلاج 10 أيام.

وقالت آية طارق، إنها تعمل مدربة تنمية مهارات ذاتية وعثرت على القط بعد اختفاءه لمدة 20 يوم والذي حضر إليها ليستغيث بها وهو يسير بشكل غير طبيعي بعد تعرضه لإصابة في الشارع تعرض على أثرها للكسر وقمت بنقله لأكثر من طبيب بيطري وكانت تكلفة العلاج كبيرة حتى تم إرشادي للدكتور عبد الحليم القصبي الذي قام بفحصه فحص شامل، وعمل أشعة سينية وتم تخديره وإجراء عملية جراحية استغرقت 40 دقيقة وتم تسليمه لي.

مضيفة أنها تعلقت بالقط الذي يبلغ من العمر شهرين وأطلقت عليه اسم سفروت والذي كان يحضر في مواعيد ثابتة لتناول الطعام وغاب سفروت قرابة العشرين يوما وظللت أبحث عنه في محيط المنزل وعلى سلالمه وفوق سطح المنزل وفجأة عاد إلي وكأنه يستغيث من الألم ويطلب منها المساعدة.

إنقاذ قطه

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