إدارة الزمالك تترقب موقف عبدالشافي في الموسم الجديد

يترقب مجلس إدارة نادي الزمالك، موقف محمد عبدالشافي، الظهير الأيسر للفريق، من الاستمرار مع الفريق من عدمه، خلال الموسم القادم، بعد الأنباء التي ترددت حول نية اللاعب بالاعتزال بنهاية الموسم المنقضي.

وأدرج مسئولو الزمالك اسم محمد عبدالشافي، ضمن القائمة الأولى للفريق، في الموسم القادم، وأصبح اللاعب جاهزًا للعودة للتدريبات بعد التعافي من إصابة فى الركبة التي أبعدته صفوف الفريق في الفترة الماضية.

ويدرس محمد عبدالشافي، صاحب الـ 38 عامًا، في الوقت الحالي، إمكانية استمراره في الملاعب خلال الموسم القادم، خاصة أن اللاعب يرتبط بعقد مع الزمالك ينتهي بنهاية عام 2024.

يعود فريق الكرة الأول بنادي الزمالك للتدريبات، يوم ٢٥ أغسطس الجاري، استعدادًا للموسم الجديد، بعد الراحة السلبية التي منحها المدير الفني الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، عقب خروج الفريق من دور مجموعات البطولة العربية.