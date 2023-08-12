معهد الفلك: الخميس المقبل غرة شهر صفر.. وعدته 30 يومًا

قال الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية إنه طبقا للحسابات الفلكية التي يقوم بها معمل أبحاث الشمس بالمعهد فإن غرة شهر صفر للعام الهجري الحالي 1445 ستكون يوم الخميس القادم، وعدته 30 يومًا.

وأوضح القاضي، في تصريح له اليوم السبت، أن هلال شهر صفر سوف يولد مباشرة في تمام الساعة 11:39 صباحًا بتوقيت القاهرة المحلي يوم الأربعاء 29 من المحرم الموافق 16 أغسطس الحالي (يوم الرؤية).

وأشار إلى أن الهلال الجديد سيبقى في سماء مكة المكرمة لمدة 19 دقيقة، وفي القاهرة لمدة 22 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم (يوم الرؤية)، وفي باقي محافظات جمهورية مصر العربية يبقى الهلال الجديد في سمائها لمدد تتراوح بين (20 – 23 دقيقة)، أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية فيبقى الهلال الجديد بعد غروب الشمس لمدد تتراوح بين (3 – 26 دقيقة).