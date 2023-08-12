ارتفاع جديد في أسعار الذهب .. عيار 21 يسجل 2330 جنيهًا

شهد سعر الذهب ارتفاعًا جديدًا خلال التعاملات المسائية اليوم السبت 12 أغسطس 2023، حيث ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 بقيمة 10 جنيهات، كما ارتفع سعر الجنيه الذهب بقيمة 80 جنيهًا.

ارتفع سعر جرام الذهب عيار 24 ليسجل الآن: 2663 جنيها.

ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 ليسجل الآن: 2330 جنيها.

ارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 ليسجل الآن: 1997 جنيها.

كما استقر سعر الجنيه الذهب اليوم السبت 12 أغسطس 2023 عند آخر ارتفاع سجله بنهاية تعاملات الأمس بقيمة 920 جنيهًا ليسجل الآن 18640 جنيها.

بينما استقرت أسعار الذهب عالميًا، وفق آخر تحديث لـ بورصة الذهب العالمية، بنهاية تعاملات أمس الجمعة، لتسجل سعر الأوقية الآن ببورصة الذهب العالمية 1914 دولارا .

ويذكر أن سعر الذهب قد شهد ارتفاعا قياسيا أمس الجمعة، حيث ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 بقيمة 140 جنيها، كما ارتفع سعر الجنيه الذهب بقيمة 920 جنيها، على مدار اليوم.