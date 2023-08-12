محافظ الغربية: استكمال فعاليات التنمية البشرية والتمكين الاقتصادي بقرية مشلة

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية استمرار أنشطة وفعاليات التنمية البشرية والتمكين الاقتصادي ضمن خطة المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمراكز كفر الزيات، قطور، المحلة وبسيون.

جاء ذلك خلال متابعة المحافظ لعدد من الأنشطة والفعاليات التي نظمتها المحافظة في قرية مشلة مركز كفر الزيات، بحضور الدكتور حاتم انور وكيل وزارة الطب البيطري، يسري الديب وكيل وزارة الشباب والرياضة.

شملت الفعاليات القافلة البيطرية التي نظمتها مديرية الطب البيطري، وقدم خلالها الأطباء البيطريون كافة الخدمات البيطرية من علاج للأمراض الباطنية والتناسلية لكافة الحيوانات من أبقار، جاموس، أغنام وخيول، بالإضافة إلى تنفيذ عمليات الكشف بالسونار وسحب عينات دم للوقوف على مدى إصابة الحيوانات من عدمه بمرض البروسيلا، وكذلك علاج الطفيليات الداخلية والخارجية للحيوانات بالجريع والرش، كما قدمت القافلة خدماتها العلاجية للطيور وتم صرف جميع الأدوية بالمجان.

كما شهدت القافلة الطبية التي نفذتها جامعة طنطا إقبالاً ملحوظاً من المواطنين وذلك كونها تقدم خدماتها الطبية من كشف وعلاج للمواطنين من أهالي القرية والقرى المجاورة بالمجان، حيث تم توفير قاعات للكشف في تخصصات (باطنة، أطفال، عظام، جلدية، نساء، جراحة، رمد، أنف وأذن، تنظيم أسرة وأسنان)، ذلك بالإضافة إلى الإقبال على عيادات حملة 100 يوم صحة وعيادات تنظيم الأسرة التي نظمتها مديرية الصحة.

وفي سياق متصل نظمت مديرية الشباب والرياضة بمركز شباب مشلة اختبارات لنادي مالية كفر الزيات لاختيار البراعم والناشئين في كرة القدم

في حين قامت مديرية التضامن الاجتماعي بتوزيع مواد غذائية ومساعدات مالية للأسر الأولى بالرعاية كما قامت بتنظيم ورشه عمل لتعليم الكروشيه.