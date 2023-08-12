مصرع ضابط برتبة عقيد وأمين شرطة في حادث بالبحيرة

لقى ضابط برتبة عقيد، وأمين شرطة من قوات الإدارة للمرور تمركز الرست هاوس مصرعهما، اليوم السبت، أثر قيام سيارة ملاكي بالاصطدام بهما، اثناء قيامهم بفحص بلاغ بتوقف سيارة معطلة بالطريق الصحراوي بدائرة قسم شرطة النوبارية بمحافظة البحيرة.

تلقى اللواء محمود عبد التواب هويدى، مدير أمن البحيرة، إخطارا من النجدة يفيد بوقوع حادث مصرع " خالد سويدان "، عقيد شرطة تابع للإدارة العامة للمرور تمركز الرست بوادى النطرون، "حمدى السعيد"، أمين شرطة بالإدارة العامة للمرو، وذلك على إثر اصطدام سيارة ملاكي بهما أثناء القيام بفحص بلاغ بوجود سيارة معطلة بالطريق الصحراوي بدائرة قسم شرطة النوبارية.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة لمكان الواقعة وبالفحص تبين أنه أثناء قيام المجنى عليهم فحص بلاغ بوجود سيارة معطلة بالطريق الصحراوي بدائرة قسم شرطة النوبارية وأثناء الفحص أتت سيارة ملاكي مسرعة وصدمتهم من الخلف الأمر الذي أدى إلى مصرعهما، وتم التحفظ على الجثتين تحت تصرف النيابة العامة.

وحرر المحضر اللازم، وجارى العرض على النيابة العامة بمركز شرطة وادى النطرون برئاسة المستشار طارق الجندي رئيس النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.