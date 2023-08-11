بعد مسيرة حافلة بالنجاحات والإنجازات.. أساطير اعتزلوا كرة القدم فى عام 2023

شهد عام ٢٠٢٣ اعتزال نخبة من أشهر نجوم كرة القدم العالمية، وتعليق الحذاء بعد مسيرة طويلة امتدت إلي أكثر من ٢٠ عاما، حيث ودّعوا الملاعب بعد مسيرة حافلة بالنجاحات والإنجازات، وحققوا خلالها العديد من الألقاب والتتويجات سواء مع أنديتهم أو منتخباتهم.

وفى هذا التقرير نستعرض أبرز ٥ نجوم فى الساحرة المستديرة أعلنوا اعتزالهم:

الإيطالي جيانلويجي بوفون

أعلن حارس المرمى الإيطالي جيانلويجي بوفون اعتزاله كرة القدم، بعد مسيرة دامت ٢٩ عامًا حقق فيها نجاحات غير مسبوقة مع ناديه ومنتخب بلاده.

وفاز بوفون صاحب (٤٥ عامًا)، الذي حقق كأس العالم ٢٠٠٦، بلقب دوري الدرجة الأولى الإيطالي عشر مرات مع يوفنتوس بالإضافة للقب دوري الأضواء الفرنسي مع باريس سان جيرمان. وقال بوفون في بيان "هذا ما لدي، أعطيتموني كل شيء وأعطيتكم كل شيء، فعلنا ذلك معا".

ويعتبر بوفون واحدا من أفضل حراس المرمى في التاريخ وأنهى مسيرته مع بارما حيث بدأ، في دوري الدرجة الثانية الإيطالي وعانى من الإصابات في موسمه الأخير. وانضم بوفون إلى يوفنتوس من بارما عام ٢٠٠١ وقضى معظم مسيرته مع الفريق عدا موسم ٢٠١٨-٢٠١٩ الذي مثل فيه باريس، قبل العودة من جديد للفريق الذي يتخذ من تورينو مقرا له ثم انضم لبارما في يونيو ٢٠٢١.

السويدي زلاتان إبراهيموفيتش

علق النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش حذاءه معلنا اعتزل كرة القدم عن عمر ٤١ عاما، بعدما تألق وصال وجال بألوان ٩ أندية أوروبية خلال رحلته المثيرة.

وشارك إبراهيموفيتش على مدار مشواره مع ٩ أندية في ٢٤ عامًا في ٩٨٨ مباراة طوال تاريخه، وسجل ٥١١ هدفًا وصنع ٢٠٤ أهداف للأندية التي لعب لها خلال مسيرته، منها باريس سان جيرمان الفرنسي، ومانشستر يونايتيد الانجليزي، وإيه سي ميلان، وإنتر ميلان الإيطاليين، كما حصل على لقب الدوري المحلي في ٤ دول مختلفة.

وقال زلاتان في وداعه للجماهير: "هناك الكثير من الذكريات والعواطف داخل هذا الملعب، في المرة الأولى التي وصلت فيها منحتوني السعادة، وفي المرة الثانية، منحتوني الحب، أود أن أشكر عائلتي وجميع المقربين مني على صبرهم".

وأضاف: "أريد أن أشكر عائلتي الثانية، اللاعبون والمدرب وطاقمه على المسؤولية التي أعطوني إياها، أود أن أشكر المديرين على الفرصة التي قدموها لي".

ويعد إبراهيموفيتش الهداف التاريخي للمنتحب السويدي، برصيد ٦٢ هدفا دوليا، سجلها فى ١٢٢ مباراة، قبل أن يعتزل اللعب دوليا بعد كأس الأمم الأوروبية، عام ٢٠١٦، ثم عاد عام ٢٠٢١، ليدعم المنتخب في حملة التأهل لكأس العالم في قطر لكنه فشل.

الألماني مسعود أوزيل

أعلن الدولي الألماني، مسعود أوزيل، لاعب باشاك شهير التركي الحالي، وصانع ألعاب فريق ريال مدريد وأرسنال الأسبق، اعتزاله كرة القدم نهائيا بعمر ٣٤ عاما.

وأكد أوزيل صاحب (٣٤ عاما) نبأ اعتزله في بيان عبر حسابه على "إنستجرام"، "قائلا":مرحبا بالجميع، بعد دراسة متأنية سأعلن اعتزالي فورا من كرة القدم الاحترافية".

وأضاف: "لقد كان لي شرف أن أكون لاعب كرة قدم محترف منذ ما يقرب من ١٧ عاما وأشعر بالامتنان بشكل لا يصدق لهذه الفرصة، ولكن في الأسابيع والأشهر الأخيرة، بعد تعرضه لبعض الإصابات، وأصبح من الواضح أكثر فأكثر أن الوقت قد حان لترك مرحلة كرة القدم الكبيرة".

وبدأ أوزيل، صاحب الأصول التركية، مسيرته مع نادي شالكه الألماني، وانتقل منه إلى ناد آخر في ألمانيا هو فيردر بريمن، ثم رحل إلى ريال مدريد الإسباني في ٢٠١٠، ومنه إلى أرسنال الإنجليزي عام ٢٠١٣، وقضى معه ٨ سنوات قبل انتقاله إلى فنربخشه التركي في ٢٠٢١.

وأنهى أوزيل مسيرته في تركيا مع نادي باشاكشهير الذي كان انتقل له في ٢٠٢٢. أوزيل لعب ٩ سنوات بقميص منتخب ألمانيا بين عامي ٢٠٠٩ و٢٠١٨، وشارك معه في ٩٢ مباراة سجل خلالها ٢٣ هدفا، وحقق لقب كأس العالم ٢٠١٤.

الويلزي جاريث بيل

أعلن النجم الويلزي جاريث بيل (٣٣ عاما) اعتزال كرة القدم، بمتوسط عمر صغير للاعتزال بالنسبة لنجم بحجم بيل، غير أن العوائق التي مر بها في مسيرته دفعته لهذا القرار في سن صغيرة نسبيا.

وأصدر النجم الويلزي بيانًا رسميًا يؤكد فيه اعتزاله كرة القدم على مستوى الأندية والمنتخب بشكل رسمي، وقال في البيان الذي أصدره: "أعلن اعتزالي كرة القدم على مستوى النادي وعلى المستوى الدولي بشكل فوري".

وأضاف: "أشعر أنني حقق حلمي بلعب الرياضة التي أحبها، وأعطتني العديد من اللحظات الرائعة في حياتي على مدار الـ١٧ مواسم الماضية، ومنذ أول لمسة لي مع فريق ساوثامبتون وحتى الأخيرة مع لوس أنجلوس وكل الأندية التي لعبت لها في المنتصف، ولعبي مع المنتخب لـ١١١ مباراة، الأحلام أصبحت حقيقة".

وتابع: "أود أن أعبر عن امتناني لكل الأطراف التي لعبت معها طوال هذه الرحلة، ولكل الأشخاص التي ساعدت على تغيير شيء في حياتي، ولم أكن أحلم بهذا الأمر عندما بدأت وعمري ٩ سنوات".

وكان بيل يلعب في صفوف نادي لوس أنجلوس الأمريكي، خلال الموسم الماضي، وحقق بيل العديد من الألقاب، كانت أبرزها التتويج بدوري أبطال أوروبا ٥ مرات، الدوري الإسباني ٣ مرات، كأس العالم للأندية ٤ مرات، كأس ملك إسبانيا مرة، السوبر الأوروبي ٣ مرات، السوبر الإسباني ٣ مرات، كأس الرابطة الإنجليزية مرة وكأس الدوري الأمريكي مرة.

الأوروجواياني دييجو جودين

ودَّع المدافع الأوروجواياني دييجو جودين، كرة القدم، واعتزل وهو في الـ٣٧ من عمره عقب هزيمة فريقه فيليز سارسفيلد أمام أوراكان (١-٠) في آخر جولة بالدوري الأرجنتيني لكرة القدم.

قال جودين عقب المباراة باكيًا أمام الجماهير: "مشواري امتد على مدار ٢٠ عامًا. ألعب الكرة منذ أن كان عمري ٥ سنوات وأكرس حياتي لها. هذه الدموع ليست دموع الحزن وإنما دموع الفرح لأنني قدمت أقصى ما لديَّ وهذه النهاية بمثابة الراحة".

وتابع "أينما كنت، كنت دائمًا أتفانى من أجل زملائي في الفريق وللنادي الذي أدافع عنه، وكذلك أحترم المنافس وجميع الناس. هذا ما آخذه معي وإرثي يتمثل في أنني كنت شخصًا جيدًا داخل وخارج الملعب".

واشتهر جودين بكونه أحد رموز أتلتيكو مدريد الذي لعب ٩ مواسم في صفوفه وتوج معه بالدوري والكأس وكأس السوبر في إسبانيا، كما فاز معه بالدوري الأوروبي مرتين، وكأس السوبر الأوروبي ٣ مرات.

وارتدى جودين، قميص المنتخب الأوروجواياني الأول في ١٦١ مباراة كان في ٨٢ منها القائد، وتوج جودين مع المنتخب بكوبا أمريكا ٢٠١١، وبلغ معه نصف نهائي مونديال ٢٠١٠ في جنوب أفريقيا، وإجمالا خاض جودين ٧١٦ مباراة في مشواره سجل خلالها ٤٤ هدفًا.