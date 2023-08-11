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الجمعة 11 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

نشرة الحوادث.. ضبط 3 سيدات ورجل قيدوا زوج إحداهن بمدينة نصر.. حادث مروع في الشروق

نشرة الحوادث
نشرة الحوادث
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رصدت «البوابة نيوز» عددًا من الحوادث والقضايا التي أثارت اهتمام القراء اليوم، وكان منها: إصابة 5 أشخاص في تصادم أتوبيسين بمدخل مدينة الشروق، وضبط 3 سيدات ورجل قيدوا زوج أحداهن وصوره لقيامه بالتشهير بها بمدينة نصر، والقبض على سائق لودر تسبب فى وفاة مواطن أعلى كوبرى بمدينة نصر.. وإليكم التفاصيل.

 


إصابة 5 أشخاص في تصادم أتوبيسين بمدخل مدينة الشروق

https://www.albawabhnews.com/4853961

 

ضبط 3 سيدات ورجل قيدوا زوج إحداهن وصوره لقيامه بالتشهير بها بمدينة نصر

https://www.albawabhnews.com/4853928

القبض على سائق لودر تسبب فى وفاة مواطن أعلى كوبرى بمدينة نصر

https://www.albawabhnews.com/4853932


مصرع شقيقتين إثر انقلاب سيارة بهما أعلى كوبري كارفور المعادي

https://www.albawabhnews.com/4853908


القبض على 5 أشخاص بحوزتهم هيروين وحشيش بالشروق والمرج


https://www.albawabhnews.com/4853934

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