نشرة الحوادث.. ضبط 3 سيدات ورجل قيدوا زوج إحداهن بمدينة نصر.. حادث مروع في الشروق

رصدت «البوابة نيوز» عددًا من الحوادث والقضايا التي أثارت اهتمام القراء اليوم، وكان منها: إصابة 5 أشخاص في تصادم أتوبيسين بمدخل مدينة الشروق، وضبط 3 سيدات ورجل قيدوا زوج أحداهن وصوره لقيامه بالتشهير بها بمدينة نصر، والقبض على سائق لودر تسبب فى وفاة مواطن أعلى كوبرى بمدينة نصر.. وإليكم التفاصيل.
إصابة 5 أشخاص في تصادم أتوبيسين بمدخل مدينة الشروق
https://www.albawabhnews.com/4853961
ضبط 3 سيدات ورجل قيدوا زوج إحداهن وصوره لقيامه بالتشهير بها بمدينة نصر
https://www.albawabhnews.com/4853928
القبض على سائق لودر تسبب فى وفاة مواطن أعلى كوبرى بمدينة نصر
https://www.albawabhnews.com/4853932
مصرع شقيقتين إثر انقلاب سيارة بهما أعلى كوبري كارفور المعادي
https://www.albawabhnews.com/4853908
القبض على 5 أشخاص بحوزتهم هيروين وحشيش بالشروق والمرج
https://www.albawabhnews.com/4853934