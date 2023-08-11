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الجمعة 11 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر يشهد انضمام أعضاء جدد لكنيسة الأزبكية.. صور

الدكتور القس أندرية
الدكتور القس أندرية زكي
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شارك الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، اليوم الجمعة، في احتفال الكنيسة الإنجيلية بالأزبكية، بمناسبة انضمام ٥٠ عضوًا جديدًا، وذلك بحضور القس هاني موسى، راعي الكنيسة وعدد كبير من شعب الكنيسة.

وقدم رئيسُ الطائفة الإنجيلية التهنئة لجميع الأعضاء الجدد وراعي الكنيسة، كما عبَّر عن سعادته الكبيرة بمشاركته فرحة شعب كنيسة الأزبكية، وقال: "اليوم يوم فرح كبير، ومشاركة شعب الكنيسة الإنجيلية بالأزبكية أبهج قلبي كثيرًا".

وخلال خطاب الاحتفال قال رئيس الإنجيلية: "يا أحبائي علينا الربط بين العقيدة والفعل، ورغم أي ظروف وتحديات لا نفقد يقينية الإيمان والخدمة، وقوة الصلاة المغيرة لتحقيق رسالة الكنيسة، التي تومن بالمساواة والجسد الواحد وعدم التمييز، بجانب المسؤولية المجتمعية ومبدأ العطاء والشركة بالجهد والعمل، من أجل سداد احتياج الناس وليس من أجل إبهارهم".

وأضاف "زكي": "من لا يستطيع أن يرى ويشعر بآلام الناس لا يستطيع أن يرى شيئًا، وقد توثر وسائل التواصل الاجتماعي اليوم بسبب التحديات على عقل ووجدان الناس، وهو الوجه السلبي لوسائل التواصل، وذلك بسبب قدرتها على التشويش والفبركة".

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الدكتور القس أندرية زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر الكنيسة الإنجيلية بالازبكية العقيدة الإيمان