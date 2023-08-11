سفير روسيا لدى أمريكا: واشنطن تعتزم مساعدة كييف حتى آخر مواطن أوكراني

الجمعة 11/أغسطس/2023 - 02:33 م

قال السفير الروسي لدى الولايات المتحدة أناتولي أنتونوف اليوم الجمعة، إن طلب الإدارة الأمريكية تمويلا إضافيا لمساعدتها العسكرية إلى كييف يظهر تصميم واشنطن على مساعدة أوكرانيا "حتى آخر مواطن أوكراني".

ونقلت وكالة أنباء /تاس/ الروسية عن أنتونوف قوله "تنتهز الإدارة الأمريكية كل فرصة لإبداء رغبتها في مساعدة عملائها في كييف حتى آخر أوكراني.. تتجاهل الرفض المتزايد لمواطنيها لمثل هذه التصرفات، وتتكرر البيانات المتعلقة بعمليات التسليم الحالية والمخطط لها للمعدات العسكرية، بما في ذلك الدبابات والذخائر العنقودية واحتمالات إرسال طائرات مقاتلة وقذائف يورانيوم وقذائف بعيدة المدى".

وأضاف "يدرك الخبراء حتى في الولايات المتحدة أن فرص نجاح هجوم أوكرانيا المضاد ضئيلة للغاية.. لن تساعد الأسلحة الغربية.. لن تغير القوات الوضع على الأرض"، مشيرا إلى أن واشنطن تطيل أمد الصراع.

وكثف الغرب إمدادات الأسلحة والمعدات العسكرية لحكومة كييف منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في هذه المرحلة، تلقت أوكرانيا مساعدة عسكرية تقدر بمليارات الدولارات الأمريكية.. ففي 7 يوليو الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أن بلاده قررت نقل الذخائر العنقودية إلى أوكرانيا بسبب نقص القذائف التقليدية.