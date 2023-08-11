نائب محافظ البحيرة تفتتح معرض «الأثاث الدمياطي» بدمنهور.. صور

افتتحت الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة، معرض "الأثاث الدمياطي" فى دورته الأولى بالمحافظة والمقام بالنادي الاجتماعي بدمنهور.

شارك في المعرض عدد من مصانع الأثاث بمدينة دمياط وذلك بحضور الدكتور إبراهيم خضر - وكيل وزارة الشباب والرياضة، وليد بديوي - رئيس مجلس إدارة نادى ألعاب دمنهور وأعضاء مجلس إدارة النادي وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، فى ضوء مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية "لا لغلاء الأسعار" والتي تستهدف إتاحة السلع بأسعار مخفضة وإقتصادية، وإستراتيجية الدولة المصرية في دعم وتشجيع التصنيع المحلى، وسعي محافظة البحيرة لاستضافة وإقامة المعارض السلعية لدعم الشباب وتخفيف أعباء المعيشة على الأسرة المصرية وتحت رعاية نائب محافظ البحيرة.

وأكدت نائب محافظ البحيرة، أن تنظيم مثل هذه المعارض يأتي تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وطرح مختلف السلع سواء كانت استهلاكية أو معمرة بأسعار مخفضة تناسب جميع المستويات، وكذا التسهيل عليهم وبخاصًة الشباب المقبلين على الزواج، من خلال توفير منتجات محلية عالية الجودة وبأسعار مناسبة، مشيرة إلي أهمية تشجيع المنتج المحلى مما له من أثر كبير على دعم الاقتصاد الوطني وتقليل الفاتورة الاستيرادية وترشيد إنفاق العملة الصعبة.

وتفقدت بلبع، أجنحة المعرض، للوقوف على مستوى المعروض من المنتجات والتأكد من جودتها والإلتزام بتخفيض الأسعار وتطبيق نسبة الخصم (20%) المعلن عنها، حيث قامت بمناقشة مسئول كل جناح عن مكونات كل غرفة ونوعية الأخشاب والخامات المصنعة منها، كما وجهت بتقديم كافة التيسيرات للمواطنين ومعاونتهم على إختيار أفضل المنتجات والاستجابة إلي متطلباتهم، حتى يتم تحقيق المستهدف من المعرض.

وقدمت نائب محافظ البحيرة تحية شكر وتقدير لكافة المصانع المشاركة فى المعرض، مشيدة بما لمسته من جودة عالية فى المنتجات المعروضة، كما قدمت الشكر لرئيس ومجلس إدارة نادي ألعاب دمنهور لجهودهم فى تنظيم وإعداد المعرض لكي يظهر على الوجه الأكمل لخدمة المواطنين.

ومن جانبهم أعرب مسئولي وممثلي مصانع الأثاث المشاركة بالمعرض عن سعادتهم لتواجدهم على أرض محافظة البحيرة، مثمنين الدور البارز للدكتورة نائب المحافظ فى رعاية المعرض وإقامته ليكون هو الأول من نوعه بمحافظة البحيرة، كما تقدموا بخالص الشكر لمجلس إدارة النادى لتوفير كل سبل الدعم والتعاون ليخرج المعرض بشكل مشرف ولائق بمواطني البحيرة.

وفي ختام تفقدها لأجنحة المعرض قامت نائب محافظ البحيرة بالتقاط صوراً تذكارية مع كافة الحضور، متمنية لهم النجاح والتوفيق فى تحقيق المستهدف من المعرض.

ويعد المعرض من أكبر المعارض المتخصصة فى الأثاث والديكور بمشاركة عدد 10 مصانع من كبرى مصانع الأثاث بدمياط، ويستمر خلال الفترة من 10 أغسطس وحتى 1 سبتمبر 2023، من الساعة 12 ظهراً وحتى 11 مساءاً يومياً، ويحتوي على تشكيلة كبيرة من الأثاث الدمياطى الفاخر الذي يمتاز بأجود أنواع الأخشاب الطبيعية، ويتميز أيضا بأسعاره التنافسية، كما يتوفر به تصميمات أثاث مبهرة لغرف النوم والسفرة والأطفال والأنتريهات التي تناسب الجميع من كل الأذواق المختلفة.

