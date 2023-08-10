غدا.. قطع المياه ببعض مناطق المهندسين والدقي بالجيزة لمدة 8 ساعات

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، انقطاع المياه عن مناطق "شارع السودان ابتدءاً من شارع الإسراء حتى شارع جامعة الدول العربية، وشارع جامعة الدول العربية ابتدءاً من شارع السودان حتى شارع شهاب ومتفرعاته، شارع سوريا ومتفرعاته، خلف مستشفى المروة وشارع مصدق ومتفرعاته، شارع العراق، شارع حماد، شارع الكوثر، شارع الفرات، شارع الرياض، شارع عدن، شارع دمشق"، وذلك اعتباراً من الساعة الساعة الحادية عشرة مساء يوم الجمعة الموافق ١١ /٨ /٢٠٢٣ وحتى الساعة السابعة صباح يوم السبت الموافق ١٢/ ٨/ ٢٠٢٣.

وأرجعت الشركة سبب انقطاع المياه إلى أعمال تحويل مسار خط المياه قطر ٦٠٠ مم من أسفل كوبري ناهيا بشارع السودان، الأمر الذي يتطلب قطع المياه لإنهاء أعمال التحويل.

وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة بانقطاع المياه لحين الانتهاء من الأعمال، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن ١٢٥.