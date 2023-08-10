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الخميس 10 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

قادة الانقلاب في النيجر يعلنون تشكيل حكومة انتقالية جديدة

علي الأمين زين
علي الأمين زين
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أعلن رئيس المجلس العسكري في النيجر، رئيس "المجلس الوطني لحماية الوطن" عبد الرحمن تشياني، عن توقيع مرسوم بتشكيل حكومة انتقالية جديدة.

ووفق موقع "ActuNiger"، ضمت الحكومة 20 وزيرا من شخصيات مدنية وعسكرية ، من ضمنهم 2 وزراء دولة ووزير منتدب، برئاسة رئيس الوزراء الجديد علي الأمين زين.

وأصبح الفريق ساليفو مودي، وزير دولة ووزير الدفاع الوطني. والعميد محمد تومبا وزيرا للدولة ووزيرا للداخلية والأمن العام وإدارة الأقاليم. وتولى باكاري ياو سانجار رئاسة وزير الشؤون الخارجية والتعاون وشؤون النيجيريين في الخارج، وغيرهم.

واستقبل رئيس "المجلس الوطني لحماية الوطن" في النيجر، عبد الرحمن تشياني، رئيس الوزراء الجديد، علي الأمين زين، المعين من قبل الانقلابين قبل يومين.

المجلس العسكري النيجر حكومة انتقالية جديدة علي الأمين زين