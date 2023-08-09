بحضور وزير التعليم العالى.. جامعة العريش تشارك فى مؤتمر التميز العلمى والاقتصاد المعرفى

شاركت جامعة العريش برئاسة الدكتور حسن عبدالمنعم الدمرداش رئيس الجامعة، وبحضور أكبر تجمع لعلماء مصر المتميزين فى قائمة ستانفورد ورؤساء الجامعات والمراكز البحثية وقيادات التعليم العالي، في مؤتمر التميز في البحث العلمي مستقبل الانتاج المعرفي في مصر والذى قامت بتنظيمه هيئة فولبرايت مصر بالتعاون بين وزارة التعليم العالى والبحث العلمى في مصر.

وألقى وزير التعليم العالي الكلمة الافتتاحية تحت عنوان “رؤية الوزارة لخريطة البحث العلمي في مصر.. الاختراع والابتكار ورياده الاعمال والصناعه وربط ابتكارات العلماء المصريين المتميزين بالصناعة والاقتصاد” القومى وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي لتحقيق أهداف مصر للتنمية المستدامة ٢٠٣٠، مسلطا الضوء نحو دعم التوجه إلى التخصصات البينية فى البرامج الدراسية بالجامعات المصرية.



وأكدت الدكتورة ماجي نصيف المدير التنفيذي لهيئة فولبرايت بمصر، أن الهيئة تفخر بدعم رؤية وزارة التعليم العالي في مجال البحث العلمي والاختراع والابتكار والتصنيع والتسويق بما يتفق مع أهداف مصر للتنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠.

كما استعرضت نماذج التعاون بين الهيئة والمحافظات والجامعات المصرية، والتى تضمنت تنظيم زيارات ميدانية لهذه المحافظات، وعقد ورش عمل للتعريف بمنح فولبرايت، مشيرة إلى الزيارة القادمة ستكون لجامعة العريش.

شاركت جامعة العريش بفاعلية في مجموعة من الحلقات النقاشيه في مجالات البحث العلمي المختلفة بالتعاون مع الباحثين المشاركين من جميع الجامعات المصريه والمراكز والمعاهد البحثية المختلفة.

واختتم وزير التعليم العالي المؤتمر بكلمة شجع فيها الباحثين على اهميه البحث العلمي والارتقاء بالتصنيف.

ويأتي دور جامعة العريش كاحد منارات إقليم القناة والذى يعتبر واحد من الاقاليم المصرية السبعة التي تسير علي خطى الإستراتيجية الوطنية للنهوض بالتعليم، وذلك بحث وتشجيع الباحثين بالجامعة علي رفع عدد وجودة الأبحاث بالجامعة لإثراء الأنشطة وفرص العمالة المرتبطة بمخرجات البحث العلمي في إقليم القناة ومنطقة سيناء وفقًا لرؤية مصر ٢٠٣٠، ودراسة تأثير البعد الاقتصادي

للبحوث التطبيقية بالتطبيق والاستفادة من مخرجاتها، وتوجيه المشروعات الممولة لخدمة احتياجات المجتمع السيناوى خاصة واقليم القناة عامة وان الجامعة تسعي لتكون من ضمن جامعات الجيل الرابع بالعمل علي رفع مستوى التعليم والبحث العلمى من خلال الابتكار والابداع وذلك لربط الخريجين مع سوق العمل وربط البحث العلمي برفع الاقتصاد والصناعه بالدولة.

كما تعمل الجامعة علي تحديث اللوائح الخاصة بالعلوم البينية والدمج بين التخصصات المختلفة لتقديم برامج دراسية بينية لتأهيل خريج له قدرة على حل مشكلات المجتمع.