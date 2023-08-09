تحت مظلة التحالف الوطني.. تسليم 50 سيدة عدد من مشروعات التمكين الاقتصادي.. صور

أعلن المركز الإعلامي للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي عن توزيع الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية إحدي كيانات التحالف عدد من المشروعات الصغيرة علي أكثر من 50 سيدة من أهالي قرية اقفهص التابعة لمركز الفشن ببنى سويف وذلك في إطار مشروع "نحو مجتمعات ريفيه مصريه مرنه" الذى تنفذه الهيئة تحت مظلة التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى بجانب عقد ندوة تثقيفية لتوعية السيدات بأسس و مبادئ التربية الصحيحة للبط و كيفيه الإستفاده منها اقتصادياً و غذائياً.

كما قامت الهيئة في إطار مشروع التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمجتمعات الريفية الأكثر فقراً بتدريب 50 سيدة من أهالي قرية السد التابعة لمركز قليوب بمحافظة القليوبية علي أسس الغذاء الآمن تمهيداً لتسليمهن مشروعات صغيرة توفر لهم حياة كريمة.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقاً، وتماشياً مع جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وفقاً لخطة الحماية الاجتماعية الخاصة به والتي تم وضعها لتقديم الدعم اللآزم للأسر الأكثر احتياجاً بجميع محافظات الجمهورية .

يُذكر أن التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموي إنطلق في شهر مارس لعام 2022 بمشاركة وعضوية كبرى مؤسسات العمل الأهلى والتنموي في مصر حيث يضم 34 جمعية ومؤسسة أهلية وكيانات خدمية وتنموية بهدف دعم الأسر الأكثر احتياجًا ومساندة الحكومة في تخفيف الأعباء عن المواطنين.