60 ألف مواطن سوهاجي تلقوا الخدمات الطبية بالمجان ضمن مبادرة 100 يوم صحة

أعلن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، عن قيام مديرية الشئون الصحية بالمحافظة بفحص أكثر من 60 ألف و500 مواطن، ضمن فعاليات مبادرة رئيس الجمهورية 100 يوم صحة خلال 30 يوما، شملت 5 مبادرات مختلفة استفاد منها أبناء المحافظة وهي " الاعتلال الكلوي والكشف المبكر عن الأمراض المزمنة، صحة الأم والجنين، صحة المرأة، السمعيات والكشف المبكر لعلاج ضعف وفقدان السمع لدى الأطفال حديثي الولادة، ومبادرة كبار السن " .

وأوضح الدكتور سامي النجار وكيل وزارة الصحة بسوهاج، أنه تم فحص 27 ألف مواطن من خلال مبادرة " الاعتلال الكلوي والكشف المبكر عن الأمراض المزمنة "، والتي تُقدم خدماتها بـ 204 مقر بمختلف المدن والمراكز، مشيرا إلى فحص 23 ألف و500 سيدة من خلال مبادرتي "صحة الأم والجنين"، و مبادرة " صحة المرأة " .

وأضاف وكيل الوزارة أنه تم فحص 9 آلاف طفل ضمن مبادرة السمعيات بسوهاج، والتي تُقدم خدماتها أيضا بـ 204 مقر بنطاق المحافظة، لافتا إلى أن المبادرة تستهدف إجراء فحوصات الكشف السمعي للأطفال بدايةً من يوم الولادة وحتى عمر 28 يومًا، كما تم فحص 1200 مواطن ضمن مبادرة كبار السن من 65 عام فما فوق.