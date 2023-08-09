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الأربعاء 09 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

انطلاق دورات أكاديمية ناصر العسكرية للمحامين وأسرهم 20 أغسطس

نقابة المحامين
نقابة المحامين
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تنطلق الدورة الأولى من دورات أكاديمية ناصر العسكرية للمحامين وأسرهم في 20 أغسطس الجاري، تحت عنوان «الدورة التثقيفية للدراسات الاستراتيجية والأمن القومي»، وتستمر لمدة أسبوعين، وذلك بمقر النادي النهري للمحامين بالمعادي.

جدير بالذكر أن الأستاذ عبد الحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، توصل إلى اتفاق مع اللواء أشرف فارس، مدير أكاديمية ناصر العسكرية، على تخفيض قيمة مقابل دورات الأكاديمية من 650 جنيهاً إلى 450 وذلك للسادة المحامين وأسرهم.

كما تم الاتفاق بين نقيب المحامين، ومدير الأكاديمية على عقد الدورات بمقار أندية المحامين على مستوى الجمهورية، مع السماح لأسر المحامين في الحصول على الدورات بذات الشروط في سابقة هي الأولى في تاريخ النقابة.

يأتي ذلك تحقيقاً للتعاون المثمر والبنّاء بين نقابة المحامين وأكاديمية ناصر العسكرية، بما يعود بالنفع على السادة المحامين، وأسرهم في موضوعات الاستراتيجية، والأمن القومي في مختلف المجالات.

وعلى المحامين الراغبين في الحصول على الدورة المبادرة بتسجيل أسمائهم، وسداد الرسوم لدى الأستاذ سيد شعبان، موظف النقابة العامة.

تعقد الدورات تحت رعاية الأستاذ عبد الحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، وإشراف الأساتذة صلاح سليمان، ومحمد كركاب، ومحمد نجيب، وناصر العمري، أعضاء مجلس النقابة العامة، وبتنسيق من الأستاذ فخري الهمامي المحامي.

يشار إلى أن دورات أكاديمية ناصر العسكرية تتمثل في الآتي:

1- الدورة التثقيفية للدراسات الاستراتيجية والأمن القومي.

2- الدورة التثقيفية لإدارة الأزمات.

3- الدورة التثقيفية لصناع القرار.

4- دوره أساليب التفكير والدراسات المستقبلية.

5- الدورة التثقيفية للتحقق التكنولوجي وأثره على الأمن القومي.

نقابة المحامين دورات أكاديمية ناصر العسكرية للسادة المحامين الدورة التثقيفية للدراسات الاستراتيجية والأمن القومي