نشرة الحوادث| مذبحة كفر غطاطي بالهرم.. تأجيل مُحاكمة مرتضى منصور

رصدت «البوابة نيوز» عددًا من الحوادث والقضايا التي أثارت اهتمام القراء اليوم، وكان منها: مذبحة كفر غطاطي بالهرم، وإحالة 12 متهمًا للمفتي في قضية قتل صاحب مزرعة بأكتوبر، وأمن القاهرة ينقذ سيدة مسنة عقب احتجازها بمسكنها .. وإليكم التفاصيل.
القصة الكاملة لمذبحة الهرم.. عامل يقتل زوجته وبناته الخمسة
https://www.albawabhnews.com/4852376
إحالة 12 متهما للمفتي في قضية قتل صاحب مزرعة بأكتوبر
https://www.albawabhnews.com/4852648
أمن القاهرة ينقذ سيدة مسنة عقب احتجازها بمسكنها
https://www.albawabhnews.com/4852632
تأجيل محاكمة مرتضى منصور في سب وقذف مدير عام بالجهاز المركزي للمحاسبات
https://www.albawabhnews.com/4852573
القبض على عامل سرق قطع غيار سيارات من شركة بعابدين
https://www.albawabhnews.com/4852623