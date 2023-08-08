صالون "كلام ف السينما" يناقش سينما عاطف الطيب وطريقة سرده لأفلامه الواقعية

تستضيف سينما الهناجر، التابعة لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في الخامسة مساء غد الخميس، 10 أغسطس الجاري، صالون "كلام ف السيما" للمخرج أشرف فايق، والذي يقام هذا الشهر تحت عنوان "سينما عاطف الطيب وطريقة سرده لأفلامه الواقعية"، بمقر السينما في أرض دار الأوبرا المصرية.

كما يقام الصالون فى السابعة من مساء الخميس المقبل، الموافق 17 أغسطس الجاري، بمركز الحرية للإبداع بالإسكندرية.

الجدير بالذكر أن صالون "كلام فالسيما" يقام شهريا، يوم الخميس الثاني بسينما الهناجر، والخميس الثالث بمركز الحرية للإبداع بالاسكندرية.

يعد المخرج عاطف الطيب أحد أهم مجرجي المدرسة الواقعية، حيث قدم للسينما مجموعة متنوعة من الأفلام الناجحة، والتي من بينها: "سواق الأوتوبيس"، و"الزمار"، و"كتيبة الإعدام"، و"الدنيا على جناح يمامة"، و"الهروب"، و"ضد الحكومة"، و"ليلة ساخنة"، و"دماء على الأسفلت"، وغيرها من الأعمال التي حققت شهرة عالمية، فقد سعى من خلالها إلى تقديم صورة واقعية عن المواطن والمجتمع المصري.