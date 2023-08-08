الولايات المتحدة تشدد على التزامها بعراق آمن ومستقر وذى سيادة

قال وزير الدفاع الأمريكى لويد أوستن إن الولايات المتحدة شددت على التزامها بعراق آمن ومستقر وذى سيادة، فى إشادة بتقدم قوات الأمن العراقية فى حملة تحقيق الهزيمة الدائمة لتنظيم داعش الإرهابى.

جاء ذلك، خلال لقاء وزير الدفاع الأمريكي مع نظيره العراقي ثابت العباسي في مقر البنتاجون بواشنطن العاصمة خلال افتتاح حوار التعاون الأمني المشترك بين الولايات المتحدة والعراق حسب ما نشرته وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" في بيان عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الثلاثاء.

وقال أوستن إن تنظيم داعش الإرهابي لا يزال يشكل تهديدا، مؤكدا التزام الولايات المتحدة بمواصلة التدريب وتقديم المشورة والمساعدة وتبادل المعلومات الاستخباراتية مع قوات الأمن العراقية بدعوة من الحكومة العراقية.

وأعرب عن تقديره لالتزام العراق بخفض عدد مقاتلي داعش المحتجزين والنازحين في شمال شرق سوريا، وشجع الوفد العراقي على مواصلة إعادة المواطنين العراقيين المقيمين في شمال شرق سوريا وإعادة تأهيلهم ودمجهم، وعند الاقتضاء، مقاضاتهم.

وأشاد أوستن بمجلس الأمن المشترك لأهميته في تعزيز شراكة أمنية دائمة بين الولايات المتحدة والعراق، قائلا إن حوار التعاون الأمني المشترك يستند إلى الحوار الاستراتيجي بين الولايات المتحدة والعراق في يوليو 2021 والذي جدد الالتزام باتفاقية الإطار الاستراتيجي لعام 2008، مجددا التأكيد على الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.