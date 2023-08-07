زي النهارده.. وفاة الفنان "حسن الأسمر"

تمر علينا اليوم الاثنين الموافق ٧ شهر أغسطس ذكري وفاة الفنان الكبير المطرب والممثل حسن الأسمر، حيث توفي الفنان حسن الاسمر في 7 شهرأغسطس عام 2011،



الميلاد

ولد الأسمر في حي العباسية بالقاهرة يوم 21 أكتوبر عام 1959 بينما تنتمي أصوله إلى صعيد مصر وتحديدا محافظة قنا ليتحول سريعا في النصف الثاني من ثمانينات القرن الماضي إلى أحد أشهر مطربي اللون الشعبي في الشارع المصري وتتخطفه السينما ليقدم عددا من الأفلام إضافة إلى عدة مسرحيات ومسلسلات تلفزيونية.



مشواره الفني

كان آخر ظهور لحسن الأسمر في شهر رمضان عام2011 من خلال إعلان تجاري لصالح إحدى شركات الهاتف المحمول ، وقد أخذ الإعلان شهرة واسعة بعد أيام قليلة من شهر رمضان 2011 أي قبل وفاته بأيام، وأدى بصوته الجميل أغنية «اسمع بقى» على نفس لحن أغنيته الشهيرة «كتاب حياتي».

وظل الأسمر غائباً عن الساحة الفنية منذ ظهورٍ محدودٍ له في مسلسل «قمر» مع فيفي عبده عام 2008.

وكانت معظم أغانيه ذات طابع حزين إضافة إلى شهرته الواسعة في تقديم المواويل، وأشهر أغانيه «كتاب حياتي يا عين».

قدم الأسمر عدداً من المسرحيات والشهيرة منها: «باللو باللو» و«حمري جمري»

وشارك في بطولة أفلام عدة منها: «ليلة ساخنة» و«امرأة وخمسة رجال» و«زيارة السيد الرئيس»

وكانت له مشاركة بارزة في المسلسل التلفزيوني الشهير «أرابيسك».

ورث المطرب الراحل شهرة واسعة كانت للمطرب الشعبي أحمد عدوية الذي اختفى عن الساحة عقب حادث تعرض له.

وشارك حسن الأسمر في العديد من الاعمال ومنها أغاني

عنوان المدة،. "أنا أهه وانت أهه 1996" ،، "متشكرين" ، "ادلع يا حلو" ،"اشكي لمين" ،،. "يا مزعلين حبيبي" ،. "الله يسامحك" ،"ياه" . "إلي ذاق الجرح" ، "إتخدعنا . "الواد دة إيه 2000" ، "بابا يا بابا"

12. "توبة 2000" ، "حرامي القلوب"







