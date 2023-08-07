الولايات المتحدة تجدد تعهداتها بدعم تجمع الجنوب الإفريقي «سادك»

أكد هوارد فان فرانكين، سفير الولايات المتحدة في بتسوانا الممثل لدى منطقة الجماعة الإنمائية للجنوب الإفريقي (سادك) أن بلاده ترى أنه من المناسب تجديد دعمها للأهداف الإقليمية المشتركة، ولا سيما تعزيز الاستقرار والنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة في المنطقة.

وذكر خلال حفل التوقيع على اتفاقية الهدف الإنمائي الإقليمي لتجمع "سادك" والولايات المتحدة الأمريكية في جابورن عاصمة بتسوانا أن الأهداف الإنمائية للمنطقة هامة لعالم أكثر عدلًا، وبالتالي تستحق الدعم المالي والتقني من شركاء التنمية مثل الولايات المتحدة.

من جانبه، قال الأمين التنفيذي للجماعة الإنمائية للجنوب الإفريقي إلياس ماجوسي، إن الولايات المتحدة شريكًا مهمًا للجماعة، وأن الاتفاقية الجديدة ستستخلص الدروس من الاتفاقيات السابقة بهدف تعزيز التعاون.

وتابع: "من الأهمية بمكان أن نضمن المراقبة المستمرة والتواصل وإبراز النتائج والتأثير الذي سيتم تحقيقه من خلال هذه الشراكة يجب أن يرى مواطنونا ويشعرون بأننا نحقق تأثيرًا دائمًا في حياتهم".