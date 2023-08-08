أسرار وكواليس.. «حرب تجويع العالم»

تقترب الحرب الروسية الأوكرانية من عامها الثانى والوضع الميدانى فى حالة جمود، وترقب وانتظار مآلات الحرب التى استنزفت كلا من روسيا والغرب، فضلا عن الدمار الذى لحق بأوكرانيا ووحدة أراضيها، وتشرد ملايين من سكانها فى أرجاء أوروبا، التى تضرر اقتصادها. وفى محاولة للإجابة عن التساؤل الرئيسى الذى يشغل بال صناع القرار حول العالم لخطورة الوضع الدولى الراهن، وهو كيف ستنتهى الحرب الأوكرانية؟..

أجرت «البوابة نيوز» عددًا من الحوارات مع مسئولين فى روسيا وأوكرانيا وحلف الناتو والولايات المتحدة الأمريكية.

وإلى نص الحوارات..

سيرجى ماركوف: مجموعة «فاجنر» هى الجيش الخاص الأكثر فاعلية فى العالم

المستشار السابق للرئيس الروسى فلاديمير بوتين: الحرب ليست بين روسيا وأوكرانيا

-أوروبا تعتمد اعتمادًا كاملًا على الولايات المتحدة فى السياسة الدفاعية -الحكومات الأوروبية تأمل أن تسمح لها الولايات المتحدة بالسيطرة على جزء كبير من الاقتصاد الروسي

سيرجي ماركوف، هو المستشار السابق للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ومدير معهد الدراسات السياسية، وكان أيضًا عضوًا في اللجنة الرئاسية للاتحاد الروسي لمواجهة محاولات تزوير التاريخ على حساب مصالح روسيا، وإلى نص الحوار.

* هل تؤثر أزمة «فاجنر» على الداخل الروسى والحرب فى أوكرانيا؟

- خلق تمرد مجموعة «فاجنر» وضعًا جديدًا تمامًا، إنها المحاولة الأولى للتمرد العسكري منذ تولى فلاديمير بوتين السلطة، وكان لتمرد «فاجنر» تأثيرات مختلفة، الأول، وهو الأبسط والأكثر وضوحًا، هو أنه سيتعين على القادة الروس التوقف عن استخدام المجموعات العسكرية الخاصة خلال هذه الحرب، لأنه على الرغم من الفالية الفاعلية للمجموعات العسكرية الخاصة، يمكنهم خلق مشاكل أكبر بكثير من الاستفادة من فاعليتها العالية.

ونتيجة أخرى هي أنها نوع من الأزمة الوجودية مع فلاديمير بوتين إنه ليس واضحًا جدًا، ولكن مع ذلك يمكن أن يكون أكثر أهمية بكثير بمجرد وصول فلاديمير بوتين إلى السلطة، فإن الفوائد الرئيسية التي قدمها بوتين لبلدنا، من وجهة نظره ومن وجهة نظر معظم المواطنين الروس، هي النظام والاستقرار، والتي حلت محل الفوضى التي سادت البلاد في التسعينيات من القرن الماضي قبل فلاديمير بوتين لكن الآن، ليس الاستقرار وليس النظام عندما يقوم شخص ما بتمرد عسكري في وسط موسكو.

ولا نعرف نوع الاستنتاج الذي سيصل إليه فلاديمير بوتين من وجهة النظر الاستراتيجية والوجودية، سأقول أنه في بعض الأحيان يكون من غير الواضح رؤية أزمة وجودية أيضًا، وفقًا لفلاسفة معروفين، لا يمكن التنبؤ باستنتاج ونتائج الأزمة الوجودية من حيث المبدأ؛ إنها إحدى الخصائص الرئيسية للأزمات الوجودية.

وعلى خط المواجهة في المعركة، لن تكون نتيجة تمرد فاجنر عالية جدًا، لأن مجموعة فاجنر فعالة جدًا بالطبع في الواقع، فإن مجموعة فاجنر هي الجيش الخاص الأكثر فاعلية في العالم في الوقت الحالي وربما الجيش الأكثر فاعلية بشكل عام لكن مع ذلك، فإن مجموعة فاجنر تشكل حوالي 15٪ من القوات الروسية على خط المواجهة.

كذلك، كان دور مجموعة فاجنر محددًا للغاية لم يكن الدور الرئيسي لمجموعة فاجنر هو شغل مساحة، بل هو أخذ الوقت، وهذا يعني ليس السيطرة على أراضي مدينة باخموت والأراضي الأخرى، ولكن أولاً وقبل كل شيء من خلال القتال المكثف لإعطاء الوقت للقادة العسكريين الروس تدريب وإعادة تعبئة الجنود الروس، لتجهيز وتسليح هؤلاء الجنود الروس المعاد حشدهم، وبناء جبهة دفاعية جيدة للمستقبل المتوقع الأوكراني ما يسمى الهجوم المضاد.

قامت مجموعة فاجنر بذلك بشكل فعال للغاية، ويمكن للجميع رؤية أن الجيش الروسي لديه الآن خطوط دفاعية جيدة جدًا على خط المواجهة، وحاول الجيش الأوكراني اقتحام هذا الخط الدفاعي للجيش الروسي بالفعل لمدة شهرين دون نجاح لذا، فإن مجموعة فاجنر، من خلال قتالها في باخموت، استغرقت الوقت وأعطت هذا الوقت لفلاديمير بوتين ولقادة الدفاع الروس، وقد فعلوا ذلك بنجاح كبير.

مجموعة فاجنر هي المؤيدة للاقتحام، ولكن ليس للدفاع كثيرًا أيضًا، بعد أن رأت مجموعة فاجنر هذا الأمر من فلاديمير بوتين، تم نقل مجموعة فاجنر من خط المواجهة إلى المعسكرات من أجل الاستعدادات للتعافي، حيث لم يبق أي جنود من مجموعة فاجنر على خط المواجهة لذا فإنه لا يخلق مشكلة للقوات الروسية.

* هل دفعت أوروبا ثمن استقلال قرارها السياسى بسبب الحرب وأصبحت تابعة لأمريكا؟

- أود أن أقول إن أوروبا تعتمد اعتمادًا كاملاً على الولايات المتحدة في السياسة الدفاعية، وتعتمد بشكل كامل تقريبًا على الولايات المتحدة في السياسة الخارجية، وتعتمد قليلاً على الولايات المتحدة في السياسة الاقتصادية، ومستقلة عن الولايات المتحدة في سياسة التعليم والسياسة الاجتماعية.

ازداد اعتماد أوروبا على الولايات المتحدة بشكل كافٍ بالطبع خلال هذه الأزمة، لكنه لم يكن شيئًا غير عادي، لأنه حتى قبل هذه الأزمة الأوكرانية، كانت سياسة دول الاتحاد الأوروبي بشأن مسألة الاعتماد على الولايات المتحدة منقسمة بوضوح إلى جزئين جزء منها يتعلق بالسياسة الاقتصادية، وفيما يتعلق بالسياسة الاقتصادية، كانت سياسة دول الاتحاد الأوروبي مستقلة إلى حد ما، وحتى الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي أجرت بعض المناقشات المكثفة حول القضايا الاقتصادية ولكن فيما يتعلق بسياسة الدفاع الخارجية، لم تكن أوروبا أبدًا مستقلة، وكانت تعتمد بشكل أو بآخر على الولايات المتحدة يمكنني القول أنه حتى فيما يتعلق بالسياسة الدفاعية، تعتمد دول الاتحاد الأوروبي على الولايات المتحدة بشكل كافٍ للغاية، ولكن على السياسة الخارجية أيضًا كان لديها بعض الاعتماد.

غيرت الحرب الأوكرانية نسبة أهمية سياسة الاتحاد الأوروبي الآن أصبحت السياسة الاقتصادية حيث تعتمد السياسة الأوروبية على الولايات المتحدة أقل أهمية، وأصبحت السياسة الخارجية والدفاعية أكثر أهمية في هذا المزيج من السياسة الخارجية والدفاعية، أصبحت السياسة الدفاعية على وجه التحديد أكثر أهمية لكن فيما يتعلق بالسياسة الدفاعية، كانت أوروبا شديدة الاعتماد على الولايات المتحدة كنتيجة بشكل عام، ازداد اعتماد أوروبا على الولايات المتحدة بشكل كبير، ولكن هذا ليس بسبب تغير حكومة أوروبا أو لأن السياسة العامة لأوروبا تغيرت، ولكن بسبب نسبة السياسة الاقتصادية والسياسة الخارجية والسياسة الدفاعية بالنسبة للبلدان الأوروبية تغيرت بشكل كبير.

* ماذا ستكون نتيجة هذا الاعتماد الشديد على أوروبا والولايات المتحدة؟

- لا أحد يعرف هذا يعتمد على نتيجة الحرب الأوكرانية إذا انتصرت روسيا في هذه الحرب، فستبقى أوروبا على طرق التقدم ولكن دون أي فوائد لكن إذا خسرت روسيا هذه الحرب، فإن الاستعدادات الأوروبية ستشارك في نهب الاقتصاد الروسي على سبيل المثال، أعتقد أن الاستعدادات الألمانية مهتمة تمامًا بفرض سيطرة جزئية على تجهيزات الغاز والنفط الروسية لأن أوروبا شاركت في الحرب ضد روسيا، تأمل الحكومات الأوروبية والاستعدادات الأوروبية أن تسمح لها الولايات المتحدة بالسيطرة على جزء كبير من الاقتصاد الروسى.

* هل يستمع «بوتين» إلى المستشارين والخبراء فى الأزمة؟

- بالطبع يستمع فلاديمير بوتين إلى نصائح الخبراء بشأن هذه الحرب في الوقت نفسه، أود أن أقول إننا نعتقد أنه لا توجد حرب روسية أوكرانية إنها حرب أوكرانية، واستعدادات عسكرية أوكرانية خاصة، ولكن لا توجد حرب بين روسيا وأوكرانيا، لأن أوكرانيا لا وجود لها كدولة مستقلة أوكرانيا من وجهة النظر الروسية في الواقع محتلة سياسيًا بشكل كافٍ من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، وأوكرانيا مجرد نظام مستعمرة جديد للولايات المتحدة، ويقود الجيش الأوكراني بالوكالة جنرالات أمريكيون وبريطانيون. استقلال الجيش الأوكراني عن البنتاغون أقل من استقلال حزب الله عن إيران.

تستند كل هذه الاستعدادات العسكرية لروسيا وأوكرانيا إلى استعدادات طويلة الأمد كما أفهم، على الرغم من عدم وجود معلومات لدي وهو مجرد تخمين، فقد تم اتخاذ القرار بشأن الاستعدادات العسكرية على الأراضي الأوكرانية في حوالي يوليو 2021.

كبير المستشارين فى المعهد الوطنى الأوكرانى للاستراتيجية: أوكرانيا بحاجة إلى السلام

إيفان يواس: أوكرانيا غيرت نهجها فى الهجوم المضاد واختارت وتيرة أبطأ تسمح بإنقاذ حياة الجنود المعدات

مارغريتا سيمونيان أكدت أن الجوع العالمى هو حليف روسيا لأنه أداة الضغط على الذين يقدمون أسلحة لأوكرانيا

إيفان يواس، عمل كمستشار أول في قطاع العلاقات الاقتصادية الخارجية، قسم السياسة الاقتصادية الخارجية في المعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية برئاسة رئيس أوكرانيا. من 2011 إلى 2013 كان سكرتيرًا لمجموعة العمل الثانية «أوكرانيا - الاتحاد الأوروبي نحو تعزيز التجارة الحرة» في المؤتمر الوطني الأوكراني بشأن الاتحاد الأوروبى، وإلى نص الحوار..

* كيف ترى الهجوم المضاد وهل هو فشل؟

- تكمن المشكلة الرئيسية في تقديرات الهجوم المضاد الحالي في التوقعات المبالغ فيها منه بالطبع، تم تسخينها من قبل سلطات أوكرانيا ولكن، بسبب هذا يبدو الآن أنه فشل، ويبدو لي أنه بسبب حقيقة أنه في المرحلة الأولى من الهجوم المضاد أصبح من الواضح أن روسيا قد ألغمت أجزاء كبيرة من الجبهة، كما تم بناء عدة خطوط من التحصينات هذاإلى جانب عدد كبير من المدفعية في روسيا وميزة في مجال الطيران، يؤدي إلى صعوبات في الهجوم المضاد لأوكرانيا لكن أوكرانيا غيرت نهجها في الهجوم المضاد واختارت وتيرة أبطأ تسمح لك بإنقاذ أكبر قدر ممكن من حياة الجنود.

وكذلك المعدات وكانت النتيجة أنه إذا كانت خسائر أوكرانيا في بداية الهجوم المضاد أكبر من خسائر روسيا، فقد أصبحت خسائر أوكرانيا في هذه المرحلة «وفقا لأوريكس» أقل من خسائر روسيا «وهذا على الرغم من حقيقة أن أوكرانيا تتقدم» هذا وحقيقة أن 80 في المئة من المعلومات حول الوضع على خط المواجهة يتم توفيرها من قبل روسيا لا تعطي أسبابا للاعتقاد بأن الهجوم المضاد الأوكراني قد فشل بالإضافة إلى ذلك، يجب ألا تنسى أن ثلثي احتياطيات أوكرانيا لم يتم وضعها في المعركة بعد.

* هل تخلى العالم عن دعم أوكرانيا؟

- لم يتوقف العالم عن دعم أوكرانيا، بل على العكس، فهو يزيد من وتيرة عمليات التسليم عندما شنت روسيا حربا واسعة النطاق في فبراير 2022، لم يكن شركاؤنا مستعدين لذلك ثم أخبر كبار مصنعي الأسلحة في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول أخرى حكوماتهم أنهم مستعدون لزيادة إنتاج الأسلحة مقابل عقود طويلة الأجل وتم توقيع هذه العقود وبالتالي فإن الموارد اللازمة لدعم أوكرانيا تتزايد فقط.

ومن الجدير بالذكر أيضا أن أوكرانيا تتلقى المزيد والمزيد من الأسلحة من ألمانيا واقتصاد الاتحاد الأوروبي الرائد، وهو ما لم يكن كذلك خلال السنة الأولى من حرب واسعة النطاق.

* لماذا لم تقبل كييف الوساطة الصينية والأفريقية فى حل الأزمة والحرب؟

- في فهم كييف، السلام ممكن في ظل الشروط التالية:

1- العودة إلى أوكرانيا من الأراضي داخل حدود عام 1991.

2- معاقبة جميع المسؤولين في روسيا عن بدء الحرب والعديد من الجرائم المرتكبة في الإقليم «القتل والاغتصاب والتعذيب» وما إلى ذلك.

3 - دفع تعويضات لأوكرانيا عن الأضرار الناجمة.

4 - بدون هذه الشروط، لن تنظر أوكرانيا في المعرض العالمي وعالم بلا عدالة لن يكون مقبولا من قبل المجتمع في أوكرانيا.

5 - روسيا ليست مستعدة للشروط المذكورة أعلاه، لذلك في هذه المرحلة، يبدو إبرام السلام مستحيلًا.

* هل تتلاعب أمريكا بأوكرانيا من أجل تحقيق أهدافها في تحطيم أوكرانيا؟

- هناك آراء مختلفة حول هذه المسألة بعد المواقف الصعبة للرئيس الأوكراني زيلينسكي خلال قمة الناتو، كانت هناك اتهامات ضد أوكرانيا بأن أوكرانيا تتلاعب بالولايات المتحدة ودول الناتو الأخرى بالطبع، لكل دولة مصالحها الخاصة ويعتقد العديد من السياسيين في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أن أوكرانيا بحاجة إلى السلام لكن الجيش وسكان أوكرانيا أظهروا أننا لسنا بحاجة إلى عالم بلا عدالة لذلك ، من الواضح أن إمكانيات التلاعب بأوكرانيا أصبحت أقل.

* ما مدى تأثير اتفاقية الحبوب على أوكرانيا والاقتصاد؟

- صفقة الحبوب مهمة للاقتصاد الأوكراني إذا، قبل نهايتها، تلقت أوكرانيا 400 مليون دولار من صادرات الحبوب للولايات المتحدة شهريا، ثم بعد نهايتها، بلغت الصادرات الشهرية من صادرات الحبوب ما لا يقل عن 1 مليار دولار للولايات المتحدة الأمريكية، وفي مارس 2023 وصلت إلى 12 مليار دولار الولايات المتحدة الأمريكية وذلك من المهم جدا بالنسبة لأوكرانيا كما أنه لا يسمح بارتفاع أسعار الحبوب العالمية ولا يزيد من مخاطر الأمن الغذائي العالمي وروسيا مهتمة بها، لأنه من خلال فم الدعاية الروسية مارغريتا سيمونيان، قالت إن الجوع العالمي هو حليف روسيا لأنه سيضغط على الذين يقدمون أسلحة لأوكرانيا.

مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق: كل أعضاء «الناتو» جبهة موحدة طويلة الأمد ضد العدوان الروسى

مارك كيميت: إذا انضمت أوكرانيا إلى «شمال الأطلسى» الآن ستتحول إلى حربًا للحلف ضد روسيا

الولايات المتحدة تقدم ذخائر عنقودية بناء على طلب أوكرانيا.. وهناك 45 دولة تقدم المساعدات والمساعدة لأوكرانيا

مارك ترايسي باتريك كيميت هو مساعد وزير الخارجية السابق للشئون السياسية والعسكرية، وخدم في عهد جورج دبليو بوش من أغسطس 2008 إلى يناير 2009، كان الشخص السادس عشر الذي يشغل هذا المنصب قبل انضمامه إلى وزارة الخارجية، كان برتبة عميد في جيش الولايات المتحدة، وشغل منصب نائب مساعد وزير الدفاع للشرق الأوسط، كما شغل كيميت منصب نائب مدير الاستراتيجية والخطط للقيادة المركزية الأمريكية، ونائب مدير العمليات والمتحدث العسكري الرئيسي لقوات التحالف في العراق، وعمل في مقر منظمة حلف شمال الأطلسي «SHAPE» في بلجيكا، وإلى نص الحوار..

* هل تحتاج أوروبا إلى جيش موحد وهل تدعم تطوير الجيش الألمانى؟

- حافظ الاتحاد الأوروبي على قدرة عسكرية مستقلة لسنوات يمكن تعيين الوحدات إما في بعثات الاتحاد الأوروبي الوطنية التابعة لحلف شمال الأطلسي ويبدو أن هذا النظام يعمل بشكل جيد إن الحفاظ على قوى منفصلة سيكون غير ممكن اقتصاديا وزائدة عن الحاجة.

* وأوروبا هل تشكل جبهة حرب موحدة تتكون من دول البلطيق وبولندا ضد روسيا؟

- أود أن أعتبر دول البلطيق وبولندا وكل عضو آخر في الناتو جبهة موحدة طويلة الأمد ضد العدوان الروسي.

* لماذا يُصر «الناتو» على عدم الاعتراف بأوكرانيا.. وهل هو خوف من حرب شاملة مع روسيا أو امتداد للصراع؟

- «الناتو» لا يُصر على قبول أوكرانيا ومع ذلك ، فإنها لن تقبل أوكرانيا في الناتو بينما تقاتل روسيا، حيث تلزم المادة 5 من معاهدة الناتو جميع الأعضاء بالرد على العدوان ضد أي عضو آخر إذا انضمت أوكرانيا إلى الناتو الآن، فلن تكون حربًا أوكرانية ضد روسيا، بل حرب لحلف الناتو ضد روسيا.

* هل يؤثر تزويد أوكرانيا بالقنابل العنقودية على سمعة الجيش الأمريكى، بعد أن استخدمت نفس القنابل فى فيتنام والعراق من قبل؟

- الولايات المتحدة تقدم ذخائر عنقودية بناء على طلب أوكرانيا نظرا لأن الولايات المتحدة لم توقع أبدا على اتفاقية الذخائر العنقودية «ولا أوكرانيا أو روسيا»، فإن هذا استخدام قانوني للذخائر قد يسبب مخاوف بين البعض، لكن استخدامها قد ينهي الحرب في وقت أقرب.

* كيف ترى الاتهامات بأن الجيش الأمريكي يخوض الحرب فى أوكرانيا؟

- هناك 45 دولة تقدم المساعدات والمساعدة لأوكرانيا، وليس فقط الولايات المتحدة وحدها

المستشار السابق لـ«حلف الناتو»: شبح تفكك روسيا أو تجزئتها يروع واشنطن

نيكولاس ويليامز: تعليق صفقة الحبوب قد تكون له عواقب وخيمة

أكثر من 400 مليون شخص فى جميع أنحاء العالم يعتمدون على المواد الغذائية من أوكرانيا.. والاتحاد الأوروبى لم يفرض عقوبات على الغاز الروسى لأن أوروبا لا تزال تعتمد عليه

نيكولاس ويليامز، المستشار السابق لحلف الناتو، بدأ حياته المهنية في وزارة الدفاع البريطانية، حيث عمل في قضايا السياسة الدفاعية والتخطيط، مع إعارات متعددة لوظائف الناتو خلال الحرب الباردة ووزارة الدفاع الفرنسية في أعقابها، من 1997 إلى 1999 كان مديرًا مساعدًا لمكافحة الإرهاب في وزارة الدفاع البريطانية.

من عام 2000 إلى 2003، عمل في إدارة السياسات بوزارة الدفاع الفرنسية حيث كان مسؤولاً عن تطوير العلاقات بين الناتو والاتحاد الأوروبي والتعاون الدفاعي الفرنسي البريطاني، كان عضوًا خدمًا لفترة طويلة في طاقم الناتو الدوليين، وكان آخرها رئيس العمليات لأفغانستان والعراق، وإلى نص الحوار..

* ما رأيك فى تعليق صفقة الحبوب وتأثيرها على مستقبل الغذاء؟

- لسبب وجيه، لطالما كانت أوكرانيا تسمى «سلة الخبز» في أوروبا ثلث التربة الأكثر خصوبة في العالم في أوكرانيا نتيجة لذلك، كانت أوكرانيا تقليديا موردا رئيسيا لمنتجات الحبوب والذرة إلى أوروبا، وكذلك إلى دول في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والصين قبل غزو روسيا لأوكرانيا في فبراير 2022، وفقا للأمم المتحدة، كان أكثر من 400 مليون شخص في جميع أنحاء العالم يعتمدون على المواد الغذائية من أوكرانيا.

وبالتالي، فإن تعليق صفقة الحبوب قد يكون له عواقب وخيمة، ليس في أوروبا، حيث المحاصيل جيدة هذا العام وتتوفر طرق إمداد بديلة، ولكن في الشرق الأوسط وأفريقيا على وجه الخصوص مصر ضعيفة بشكل خاص.

* لماذا علقت روسيا الصفقة بشكل يؤدى إلى الجوع على نطاق واسع جدًا؟

- يدعي الرئيس بوتين أن الأوروبيين لم يفوا بجزئهم من صفقة الحبوب عن طريق إزالة القيود المفروضة على الشحن الروسي، وبالتالي إعاقة الصادرات الروسية من الحبوب لا أعتقد أن هذا هو السبب الرئيسي لعمل روسيا أعتقد أن تعليق صفقة الحبوب يتعلق في المقام الأول بمتابعة ومنطق حرب روسيا ضد أوكرانيا.

تشير الهجمات المكثفة الأخيرة ضد أوديسا، حيث تم إرسال الكثير من صادرات الحبوب الأوكرانية، إلى أن روسيا تسعى إلى صراع اقتصادي عسكري مع أوكرانيا والرئيس بوتين مصمم على كسب حربه في أوكرانيا تعتمد سلطته في روسيا كزعيم روسي على الانتصار على أوكرانيا والأهم من ذلك، أنه يرغب في إضعاف ما تبقى من أوكرانيا المستقلة بعد الصراع بحيث يمثل عبئا وليس رصيدا للغرب.

* هل يمكن لأوروبا الاستغناء تمامًا عن الغاز الروسى؟

- ليس تمامًا لكن من الممكن حدوث انخفاض كبير في الاعتماد الأوروبي على الغاز الروسي سيكون الأمر صعبا للغاية وسيستغرق بعض الوقت منذ بداية الحرب، خفضت أوروبا بالفعل استخدامها للغاز الروسي بنسبة 12٪.

من المهم ملاحظة أن الاتحاد الأوروبي لم يفرض عقوبات على الغاز الروسي لأن أوروبا لا تزال تعتمد عليه بشكل كبير يتم تدفئة 40 ٪ من المنازل الأوروبية بالغاز ومع ذلك، في أبريل 2022، أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أن "عصر الوقود الأحفوري الروسي في أوروبا سينتهي" في 18 مايو 2022، نشر الاتحاد الأوروبي خططا لإنهاء اعتماده على النفط والغاز الطبيعي والفحم الروسي بحلول عام 2027 هذا هدف طموح أكبر مستوردي الغاز الروسي في الاتحاد الأوروبي هم ألمانيا وإيطاليا، حيث يمثلون معا ما يقرب من نصف واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز من روسيا المشكلة هي أن الغاز الروسي رخيص نسبيا والبدائل باهظة الثمن نسبيا سيتعين على المستهلكين والصناعيين الأوروبيين تحمل تكاليف زيادة أسعار الطاقة في المستقبل المنظور.

* 800 مليار يورو خسائر أوروبا جرَّاء الحرب الروسية الأوكرانية، كيف تقرأون الأرقام التالية؟

- لقد أشرت بالفعل إلى الزيادة في أسعار الطاقة الناتجة عن الحرب، والتي تغذي الزيادة في تكاليف المعيشة التي تعاني منها معظم أوروبا تكلفة دعم أوكرانيا عسكريا واقتصاديا كبيرة أيضا.

ومع ذلك، فإن الدعم الشعبي لنضال أوكرانيا لصد الروس من بلادهم قوي بشكل مدهش في أوروبا على الرغم من الضغط على مستويات المعيشة بشكل عام، يدرك الناس في أوروبا أنه على الرغم من أن الرئيس بوتين يبرر هجومه على أوكرانيا بالإشارة إلى توسيع الناتو، لا يمكن السماح لروسيا بغزو دولة مجاورة لمجرد أنه لا يتفق مع سياسة ذلك البلد وتوجهه غربا كانت السويد دولة محايدة لمدة 200 عام قبل أن تتقدم بطلب للحصول على عضوية الناتو العام الماضي كانت هذه علامة على خوف السويد "وفنلندا" من العدوان والطموحات الروسية.

لذا، فإن الرأي العام مستعد، حتى الآن، لتحمل التكاليف من أجل تحقيق قدر أكبر من الأمن ومع ذلك، إذا استمرت الحرب، وتعثرت الحملة العسكرية لأوكرانيا، يمكنك أن تتوقع عددا متزايدا من الأصوات التي تدعو إلى سلام تفاوضي لكن هذا ليس هو الحال بعد.

* هل ساهمت الحرب الروسية الأوكرانية فى أزمة على الأمن الأوروبى؟

- لا توجد أزمة أوروبية على هذا النحو ولكن هناك تساؤلات حول الأمن الأوروبي وما إذا كان ينبغي لأوروبا، وخاصة الاتحاد الأوروبي، أن تفعل المزيد من أجل دفاعها وأمنها بدلا من الاعتماد على الولايات المتحدة من خلال الناتو الاتحاد الأوروبي، على الرغم من الخلافات الداخلية حول أفضل طريقة لدعم أوكرانيا كان فعالا بشكل ملحوظ في التوفيق بين تلك الاختلافات والاتفاق على السياسات وتخصيص الموارد لدعم أوكرانيا الناتو بالمثل أظهرت المؤسسات الأمنية الأوروبية الكبرى، وخاصة الناتو والاتحاد الأوروبي، العزم والتماسك في مواجهة ما تعتبره تهديدا روسيا للاستقرار والأمن في أوروبا ككل.

من بين العديد من الحسابات الخاطئة التي ارتكبها الرئيس بوتين في اللجوء إلى الحرب ضد أوكرانيا، كان الأهم هو التقليل من شأن كيفية تصور عدوانه في بقية أوروبا بدلا من تفتيت أوروبا، خدم غزو بوتين لتوحيد أوروبا كما لم يحدث من قبل.

* هل تريد الولايات المتحدة تدمير موسكو دون الدخول فى حرب كبرى؟

- في رأيي، بالتأكيد لا تريد الولايات المتحدة روسيا مستقرة وبناءة في السيطرة الكاملة على أسلحتها النووية ومعرفة مكانها في العالم كقوة أوروبية وإقليمية كبرى مهمة، ولكنها ليست مستبدة المشكلة هي أن روسيا لا ترى نفسها بهذه الشروط المحدودة والمقيدة إنها تريد أن تؤخذ على محمل الجد كقوة عالمية كبرى تمارس السلطة والنفوذ لمصالحها الخاصة على الرغم من غضب الولايات المتحدة من الحرب الروسية في أوكرانيا، فإن شبح تفكك روسيا أو تجزئتها يروع واشنطن لهذا السبب اتصل ويليام بيرنز، رئيس وكالة المخابرات المركزية، بنظيره في موسكو، سيرجي ناريشكين، بعد تمرد مجموعة فاجنر في مايو ليؤكد للروس أن الولايات المتحدة لا علاقة لها بذلك.

* هل من الممكن لأوروبا أن تكون مستقلة عن حلف شمال الأطلسى وتشكيل جيش أو تحالف مستقل؟

- هذا سؤال تم طرحه منذ عقود دون أن يظهر الأوروبيون أي علامات على الإجابة عليه نعم، على الاتحاد الأوروبي في معاهداته التزام بتطوير قدرة أمنية ودفاعية جاهزة للعمل عسكريا لصالح الاتحاد الأوروبي دون دعم أو إشارة إلى الناتو ولكن حتى الآن، لم يكن هناك الكثير من التقدم.

كان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، المدافع الأول عن تطوير ما يسميه «الحكم الذاتي الاستراتيجي الأوروبي» و«السيادة الأوروبية» في الشئون الدفاعية والعسكرية ومع ذلك، هناك معارضة لهذه الفكرة مع الاتحاد الأوروبي نفسه يخشى الأوروبيون الشرقيون من أي تحرك لتطوير جيش أوروبي مستقل عن «الناتو».

في الواقع، تلقت فكرة الحكم الذاتي العسكري الأوروبي انتكاسة شديدة يذكر الغزو الروسي لأوكرانيا الأوروبيين في الاتحاد الأوروبي بمدى اعتمادهم على الولايات المتحدة عسكريا ومدى أهمية المملكة المتحدة للأمن الأوروبي لذلك، من غير المحتمل أن يكون هناك استقلال عسكري عن الناتو في المستقبل المنظور والأرجح هو أن الاتحاد الأوروبي سوف يتطور ببطء وبشكل منهجي كفاعل عسكري، وإن لم يكن منفصلا تماما عن الناتو وليس على نطاقه.

دبلوماسى روسى: الخلاف الروسى الأوروبى أصبح مصيريًا

ألكسندر زاسبكين: روسيا تسعى إلى تثبيت التفاهم مع عدد كبير من الدول بخصوص مبادئ نظام تعددية الأقطاب

خطر الحرب العالمية الثالثة أو الحرب النووية يزداد دائمًا

ألكسندر زاسبكين، هو ضابط مخابرات روسي، وكان يشغل منصب مساعد مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في وزارة الخارجية الروسية، وعمل سفيرًا في اليمن وسوريا واليمن، وإلى نص الحوار..

* هل تؤثر أزمة فاجنر على الداخل الروسي والحرب في أوكرانيا؟

- في الوقت الراهن لا تؤثر فاجنر على الداخل الروسي أو الحرب في أوكرانيًا لأنها غير موجودة داخل روسيا أو بالجبهة في أوكرانيا ذلك بسبب انضمام جزء من مقاتليها إلى الجيش النظامي وانتقال جزء آخر إلى بيلاروسيا، حيث يدربون مقاتلين محليين، ويجب القول كذلك إن ما يسمى تمرد بريجوجين انتهى سريعا وبخسائر بشرية قليلة وأدان الرئيس بوتين والبرلمان والحكومة والشعب الروسي والجيش هذا التمرد الذي كان أصلا صناعة الشخص وليست مجموعة أو فئة ولا يزال الشعب يقدر عاليا أعمال عسكرية بطولية سابقا.

وما هو مهم اليوم فهذا وجود مقاتلي فاجنر في بيلاروسيا لأنهم يعلمون مقاتلين بيلاروسيين بشكل جيد ما يؤدي آلى تعزيز القدرة القتالية للجيش البيلاروسي وهذا مهم في ظروف عندما ازدادت بشكل ملحوظ اطماع توسعية لبولندا وتوجد معلومات عن احتمال دخول القوات البولندية إلى المناطق الغربية في أوكرانيا أو بيلاروسيا ولا تهتم روسيا بموضوع دخول القوات البولندية إلى غرب أوكرانيا إلا أنها سوف تدافع عن أراضي بيلاروسيا أخذا في الاعتبار أن روسيا و بيلاروسيا تتكونان دولة اتحادية وأشار الرئيس بوتين إلى هذا الموضوع.

* هل دفعت أوروبا ثمن استقلال قرارها السياسي بسبب الحرب وأصبحت تابعة لأمريكا؟

- صحيح أننا نلاحظ أن حكام أوروبا يمارسون سياسة متناقضة ومصالح دول وشعوب أوروبية ومن الواضح أن تربية هذه الكوادر الحاكمة جرت في المؤسسات الأمريكية أو تحت مراقبة صارمة أمريكية ونتيجة لذلك تشارك الفئة الحاكمة الأوروبية في مشروع تأمين الهيمنة للمليار الذهبي بقيادة أمريكا، وذلك على حساب أكثرية البشرية ولكن الخطة هذه لا تتحقق وفقا لسيناريوهات واشنطن، وخاصة إدارة بايدن.

وخسرت أوروبا كثيرًا في مجالات الطاقة والصناعة والزراعة، وينهار اقتصاد أوروبا ولم يتحقق استنزاف وتفكيك روسيا وذلك كان حلمًا أوروبيًا وروسيًا.

توجهت روسيا إلى أسواق بديلة في أسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية ولن تعود العلاقات الروسية الأوروبية في المستقبل، وأصبح الخلاف الروسي الأوروبي مصيريا، لأن أوروبا إذ تؤيد نظاما نازيا في كييف فأصبحت جزءا من هذا المعسكر الإيديولوجي وخاصة جمهوريات بلطيق وبولندا.

* هل يستمع «بوتين» إلى المستشارين والخبراء في الأزمة؟

- نحن لا نعرف كل التفاصيل لصناعة القرار في القيادة الروسية، إلا أنه من الواضح أن الرئيس بوتين يتواصل مع عدد كبير من الأشخاص والجهات على مستويات مختلفة وفي كافة المجالات، ويجب أن نعترف أن روسيا اليوم تعمل على أساس المؤسسات ولا أظن أنه هناك مجموعة المستشارين السرية وفي نفس الوقت يجب نشير إلى أن الرئيس هو في نهاية المطاف يتخذ قرارات أساسية بعد استماع آراء ونصائح المسؤولين والجهات المختصة.

* الحرب الروسية الأوركرانية لها تأثير على الداخل الروسي.. كيف ترى ذلك؟

- حتى الآن لا يشعر الشعب بأي تغيير ملحوظ في الاقتصاد وحالة الأسواق وهذا من شيء إيجابي، لأن الوضع مستقر والاقتصاد يتعود بشكل جيد لظروف جديدة وخاصة شبه القطيعة مع الغرب، إلا أنه من ناحية أخرى عدم تأثير كبير للحرب على المجتمع لا يشجع الاستنفار المطلوب وضرورة خلق المناخ المناسب للظروف الحربية يتحول المجتمع تدريجيا إلى قناعة أن الحرب يجب أن تصبح حربا شعبية وطنية ولكنه يجب الإسراع لاستكمال هذا التحول، ولا بد من الإشارة إلى أن عددا من الناس غادروا روسيا في البداية خوفا من تجنيدهم والآن عدد كبير منهم لقد عادو، أما يسمى المعارضة الليبرالية فموجودة بشكل أساسي في الخارج ولا يوجد لديها وزن ونفوذ في الداخل.

* هل تستطيع روسيا تشكيل جبهة عالمية مع الصين والبريكس ضد أمريكا وأوروبا؟

- أشك أنه يوجد نيات من هذا النوع ومن الناحية الجيوسياسية تسعى روسيا إلى تثبيت التفاهم مع عدد كبير من الدول بخصوص مبادئ نظام تعددية الأقطاب ويسمح هذا التفاهم تطوير التعاون على الصعيد العالمي بأشكال متنوعة، وبما في ذلك بين التكتلات الكبرى قادرة في كل المجالات الاقتصادية والمالية والسياسية والعسكرية والأمنية تدل النشاطات في إطار بريكس والشانغهاي على هذا التوجه.

وهذا مثال جيد القمة الروسية الأفريقية الأخيرة التي أصبحت محطة هامة في طريق التعاون الاستراتيجي بين روسيا وأفريقيا أما الجبهة العسكرية أو الحلف العسكري فهذا ليس مطروحا من جانب روسيًا ويقتصر الأمر بالتعاون في إطار معاهدة الأمن الجماعي خاصةً في مجال مكافحة الإرهاب والتعاون الثنائي مع عدد من الدول خاصة مع سورية.

* هل العالم على موعد مع حرب عالمية ثالثة؟

- إن خطر الحرب العالمية الثالثة أو الحرب النووية يزداد دائمًا وخاصة في ضوء الحرب في أوكرانيا التي اصبحت ساحة للهجوم الغربي على روسيا ومن الواضح أن هذه الأزمة هي نتيجة النهج الاستراتيجي الذي يمارسه الغرب بقيادة الولايات المتحدة على مدى عشرات السنين بعد تفكك الاتحاد السوفياتي.

وبدلًا من انتقال إلى عهد التعاون المتساوي اتخذ حكام الغرب قرارًا لتثبيت هيمنتهم من خلال توسع الناتو وتفجير الأوضاع الداخلية في الدول وزرع الفتن واستخدام الإرهاب والتطرف لتحقيق أهدافهم ومن بين الأهداف الغربية كان تقييد روسيا بقيادة ألرئيس بوتين يعتبر هدفًا مميزًا.

وفي نهاية المطاف وصلت الأمور إلى المواجهة في أوكرانيا ويشارك الغرب في الحرب بتقديم السلاح والمال والمعلومات والمستشارين والمرتزقة والدعم السياسي والإعلامي؟، ومن المهم أن الغرب يقدم سلاحا متطورا، وكذلك يزداد احتمال التورط المباشر إلى النزاع لدول الناتو مثل بولندا، كما أنه توجد معلومات عن تحضير القنبلة القذرة وكل ذلك يدل على تراكم العوامل الخطيرة قد تؤدي إلى التصادم النووي.

إضافة إلى ذلك لا بد من الإشارة إلى الحرب الإعلامية التي يخوضها الغرب ضد روسيا، ويبادر السياسيون والإعلاميون الغربيون في طرح الموضوع النووي عادة بشكل افتراضات تتعلق باحتمال لجوء الرئيس بوتين إلى استخدام السلاح النووي.

ويعرفون أن الرئيس بوتين لا يسعى أبدا إلى ذلك، ولكنهم يروجون هذه الفرضية لتخويف العالم وتضليل الرأي العام وشيطنة روسيا، وفي الحقيقة لا يريد حكام الغرب أن تصطدم مع روسيا مباشرة، إلا أن تصرفهم الخطير يسبب نمو عوامل عدم الاستقرار بشكل عام وتداعيات الحرب في أوكرانيا بشكل خاص، أما الرئيس بوتين فهو يقف موقفا واضحا ينص على أن روسيا لا تسعى إلى التصادم مع الناتو أو استخدام السلاح النووي وفي نفس الوقت مستعدة لكل السيناريوهات.

وعلاوة على ذلك يجب القول إن العالم يتجه إلى نظام جديد مبني على تكوين الأقطاب أو التكتلات الكبرى والقادرة في كل المجالات قد ينزلق إلى الحرب العالمية بسبب تمسك الغرب بالنظام الذي يضمن سيطرة المليار الذهبي ويعرقل الغرب تحرك العالم نحو النظام الجديد، وهذا يسبب التقلبات، ويخلق أجواء متوترة في عدد من المناطق وهل يستطيع المجتمع الدولي أن يمر بمرحلة انتقالية دون انزلاق إلى الحرب العالمية أم لا؟.