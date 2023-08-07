«القومي للمسرح» يهدي أبطال «مغامرات جيمو» شهادات مشاركة وتقدير.. صور

شهد الفنان محمد رياض، رئيس المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته السادسة عشرة، مساء أمس الأحد، العرض المسرحي "مغامرات جيمو" بمسرح الحديقة الدولية بمدينة نصر، وبحضور الفنان ياسر صادق، مدير المهرجان، والفنان طارق عبد العزيز، عضو اللجنة العليا للمهرجان، والفنان هاني كمال، والمخرج أحمد طه، والفنانة وفاء الحكيم، والناقد المسرحي محمد الروبي، وآخرون.

وعقب انتهاء العرض، وجه الفنان محمد رياض الشكر، لكل صناع العمل، وقد قام بتكريم أبطال العرض، وإهدائهم شهادات مشاركة وتقدير، وذلك تقديرا لأداءهم المميز داخل العرض.

"مغامرات جيمو" من إنتاج فرقة مسرح الشمس لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة، بقيادة الفنان محمد متولي، التابعة للبيت الفني للمسرح، والذي تدور أحداثه حول "جيمو" الذي يبحث عن التريند لتحقيق الشهرة، وخلال رحلة بحثه يخوض العديد من المغامرات، فتتوالى الأحداث.

يُشارك في بطولة العمل الفنانين "كريم الحسينى، وإسراء حامد، ورندا جمال، وعصام مصطفى، وكريم محمد سعد"، ومن أبناء مسرح الشمس "شذا محسن، ومعتصم جودة"، ديكور غادة شلبي، وأشعار بلال إمام، وألحان أحمد الناصر، وإضاءة عز حلمي، وملابس سماح نبيل، وماكياج نادين، ومن تأليف صلاح متولي، وإخراج محمد عشري.

كما تستمر فعاليات الدورة السادسة عشرة من المهرجان القومي للمسرح المصري، برئاسة الفنان محمد رياض، حتى 14 أغسطس الجاري، والتي تحمل اسم الفنان عادل إمام، وذلك احتفاءً بمسيرته الفنية؛ ويشارك بها 37 عرضًا مسرحيًا من مختلف جهات الإنتاج الحكومية، والخاصة، والمستقلة.