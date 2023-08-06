المجلس الوطني الفلسطيني: دعوة تكريم مُستوطن قتل فلسطينيًا هي تشجيع على قتل الفلسطينيين

قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، اليوم /الأحد/، إن دعوة وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن جفير، إلى منح وسام تقدير للمستوطن الذي قتل الشهيد قصي معطان، خلال هجوم إرهابي للمستوطنين على بلدة برقة شرق مدينة رام الله، هي دعوة صريحة إلى ارتكاب مزيد من عمليات القتل والاغتيالات بحق المدنيين الفلسطينيين.

وأضاف المجلس - في بيان صادر عن رئاسته - أن دعوة الوزير الإسرائيلي هي رسالة احتقار للمجتمع الدولي، وضرب للقانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان بعرض الحائط، وتعكس مدى عمق التطرف الذي يحكم سياسة الحكومة اليمينية الحالية.