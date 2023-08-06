اتحاد شباب المصري الديمقراطي الاجتماعي ينظم تدريبـان حول "مهارات التواصل والتفاوض - الإدارة السياسية"

نظم اتحاد شباب الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، تدريبـان حول "مهارات التواصل والتفاوض - الإدارة السياسية" وذلك بمقر الحزب بالإسماعيلية.

تناول التدريب الأول "مهارات التواصل والتفاوض" حاضرت به النائبة أميرة صابر، نائب رئيس الحزب وأمين سر العلاقات الخارجية بالبرلمان وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني، تعريف التواصل وأنواعه ومدي الإستفادة منه في الحياه السياسية والعملية وكيفية حله لمشكلات عديدة يواجهها المجتمع كما تناول أيضا التعريف بمهارات التفاوض وكيفية تنميتها وتطبيقها.

وتناول التدريب الثانى "الإدارة السياسية وحاضر فيه حسام سلامة رئيس إتحاد الشباب، الذى عرف مفهوم الإدارة السياسية وأنواع النظم السياسية.

وافتتح الدكتور عمرو مصطفى أمين عام الحزب بالمحافظة وعضو الهيئة العليا والمكتب السياسي للحزب، كلمته مُرحبا بالنائبة أميرة صابر وقيادات إتحاد الشباب، كما قام بتقديم الشكر لاتحاد الشباب المركزى علي مجهوداتهم وعلي تنظيمهم لليوم التدريبي.

كما صرح بأهمية إلقاء الضوء على علاقة الإدارة السياسية بالتواصل والتفاوض فالادارة السياسية عبارة عن أهداف وخطط تحتاج إلى كثير من المرونة ولكى يتحقق ذلك نحتاج إلى فهم دائرة الاتصال مع الآخر التى تبدأ بالمربع "أنا" وتنتقل إلى مربع "أعرف نفسي" ثم مربع "أقبلها" ويليه مربع "أقبل الآخر" ثم مربع "أتعلم منه" فنصل إلى مربع "أتطور" وترجع الدائرة مرة آخرى إلى المربع " أنا" أما عن التفاوض فهو أحد مسارات الحصول على السلام وينقل الخلاف من ساحة العنف إلى ساحة اللاعنف حيث أن العلاقة عندما تصل إلى العنف تأخذ منحنى تدميريا سواء كان عنف معنوى أو مادى فنجد أن فن التفاوض هو الحل الراقى للخلافات.

كما قالت عبير إسماعيل امين عام مساعد المحافظة وعضو الهيئة العليا، ان للتواصل والتفاوض أهمية كبيرة فى حياتنا فى جميع المجالات وعلى كل المستويات وكان ذلك سبب اختيار موضوع التدريب اليوم.

كما تقدم دكتور محمد الظواهرى امين التدريب والتثقيف بالمحافظة بإلقاء كلمة ترحيبية بالحضور، مؤكدا على أهمية تدريب الشباب وتثقيفهم ورفع كفائتهم.

حضر التدريب الدكتور عمرو مصطفى أمين عام بالمحافظة الإسماعيلية، وتغريد سليم عضو المكتب السياسي للحزب وأمين قطاع القناة وسيناء، وعبير اسماعيل أمين عام مساعد بالمحافظة، والدكتور محمد الظواهري أمين التدريب والتثقيف بالمحافظة وبعض قيادات الحزب واعضاء اتحاد الشباب بالمراكز التابعه لمحافظة الإسماعيلية.

شارك بالتنظيم، امانه الاسماعيلية للحزب، اسلام مدين امين قطاع القاهرة الكبرى لاتحاد الشباب المركزى، مينا صلاح امين العمل الجماهيرى لاتحاد الشباب المركزى، شادى عبدالعاطى امين الاعلام لاتحاد الشباب المركزى.

جدير بالذكر ان اتحاد الشباب بالمصري الديمقراطي الاجتماعي يقدم سلسلة من الندوات التدريبية لرفع الوعي السياسي لشباب الحزب بالأمانات المختلفة.