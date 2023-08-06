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الأحد 06 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

يوم رياضي لمعلمي ومديري المدارس بالزيتون.. صور

جانب من اليوم الرياضي
جانب من اليوم الرياضي
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 بحثت إدارة الزيتون التعليمية عن التميز في تفعيل يوم رياضي ترفيهي لقيادات الإدارة ومديرو المدارس ومعلمي الإدارة، وذلك في سابقة فريدة من نوعها وتمشيا مع خطة الوزارة.
وأجري اليوم الرياضي في مدرسة كلية السلام الرسمية لغات ع.ث بنين، وافتتح اليوم بالقسم وتحية العلم، بعدها قام توجيه التربية الرياضية ومعلموا التربية الرياضية بعملية احماء للمشاركين
ثم مارس الجميع سباق مشي، مباراة كرة قدم، كرة سلة، كرة طائرة، تنس طاولة، كراسي موسيقية، بالونات، مسابقة ثقافية.

واختتم اليوم بجلسة أخوية ولقاء لتقريب وجهات النظر، وتوضيح بعض الأمور الخاصة بالعاملين بالإدارة، وبعدها عاد الجميع الي مقر عمله لاستكمال اليوم.

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إدارة الزيتون التعليمية التربية الرياضية توجيه التربية الرياضية