دفن جثماني شقيقتين غرقتا فى نيل المعادى

صرحت نيابة المعادى الجزئية، اليوم، بدفن جثماني شقيقتين غرقتا أثناء استحمامهما في مياه النيل بكورنيش المعادى، عقب الكشف الطبي، وأمرت بتفريغ كاميرات المراقبه بمحيط الواقعه، والإستعلام عن حالة المصابة الثالثة.

تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة بلاغا يفيد بغرق عدد من السيدات على كورنيش المعادى بنطاق جنوب العاصمة وعلى الفور تم الدفع بفرق الأنقاذ النهرى وشرطة المسطحات المائية الى مكان البلاغ ، وتم انتشال 3 جثث لـ 3 سيدات شقيقات، وقامت سيارات الاسعاف بنقل الجثامين الى المشرحة ووضعهم تحت تصرف النيابة العامة فيما نقلت المصابة الى المستشفى لتلقى العلاج اللازم وتم اتخاذ الاجراءات القانونية نحو الواقعة، ويقوم رجال المباحث باجراء التحريات وجمع المعلومات لبيان ملابسات وظروف الواقعة .