النيابة تستمع لشهود العيان في العثور علي جثة شخص أسفل عقار بمدينة نصر

استمعت نيابة مدينة نصر لاقوال شهود العيان في العثور علي جثة شخص أسفل عقار سكني.

واكد الشهود انهم اكتشفوا جثة المجني عليه ولا يعرفون سبب وفاته وان الاطفال كانت تلعب وظلت تصرخ عن رؤية الجثة مما جعلهم يذهبوا ويخطروا الشرطة بوجوده أسفل عقار سكني تحت الانشاء .

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة تلقت بلاغًا من الأهالي بالعثور على جثة ملقاة أسفل عقار بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث ، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة شخص يدعى “مجدي.ر” أسفل عقار سكني، مصاب بكدمات وكسور متفرقة بجسده، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.