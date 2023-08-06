في ذكرى رحيله.. محمد نوح «رائد الموسيقى الوطنية»

«مدد مدد شدي حيلك يا بلد» أغنية أيقونية لإثارة الحماس الوطني قدمها الموسيقار الكبير الراحل محمد نوح لتستدعيها الجماهير على مدار الأجيال المتعاقبة، وتصبح واحدة من الأغاني الوطنية التي حمست الشباب والكبار وأخلجت الصدور بحب الوطن.

محمد نوح كان رائدًا في تقديم الأغنية الحماسية والوطنية وكان سخيًا في إنتاجه الفني في السبعينيات والثمانينيات ومن أشهر أغانيه «دلعو يا دلعو والحب محدش منعو، الشور شورك على صدرك، يابو سنة، الله حي، بحبك يا حياة، ولا على بالي، لا تنسانا، أديني قلت آه، لو يروق الحال يا عصفورين، حبيبتي يا حبيبتي».

كانت الوطنية تسري في دمائه وبالألحان يعبر عن حبه الشديد للبلد، كان يملك جسدًا نحيفًا، وبعد مرور 7 أشهر على هزيمة 1967 زاد وزنه وسقط شعره حزنًا.

عبر نوح عن حزنه بأغنية "آه يا بلدي" وكان يغني في الجبهة ويدعو الناس للتبرع للمجهود الحربي، والتبرع بالدم حول مسرح الجمهورية الذي يقدم عليه أغانيه الوطنية.

وبعد الحرب كان يغني للجنود الجرحى ووصف نوح ما فعله في لقاء تلفزيوني بأنه أعظم شيء قدمه في حياته لأنه أصبح له قواعد في كل قرية في مصر بسبب ذلك.



كون نوح فرقة النهار، سنة 1974 بعد حرب أكتوبر 1973 حيث ظهرت موجة جديدة من الأغاني وكان أول من ظهر بهذا الشكل الجديد هو محمد نوح الذي تولى تقديم أغنيات وطنية حماسية، من أشهرها هي "مدد مدد مدد مدد شدي حيلك يا بلد"، وسرعان ما اشتهر نوح بأدائه الجديد، وصار له اسم وشهرة كبيرة في ذلك الوقت.

قدمت فرقة النهار الألبومات “لا تنسانا والصبر طيب”، ومن أشهر أغانيها “اشبهك بايه، الشور شورك يا غزال، الصبر طيب، شيلي طرح الأحزان، مدد مدد شيدى حيلك يابلد، نرضى مانرضاش”.

وتفرّد نوح مع فرقة النهار بتقديم أغانيه المحفزة على الفوز من المدرجات في المباريات مع الفريق القومي.

كما استقبل بالأغاني الوطنية الحماسية، في شوارع القاهرة، ناحية المطار، السادات لدى عودته من زيارته التاريخية للقدس.

وقدم نوح الموسيقى لعدد من الأفلام منها “قلب جريء، المهاجر، أجدع ناس، كريستال، مرسيدس، قانون إيكا، قبضة الهلالي، معركة النقيب نادية، المزيكا في خطر، إسكندرية كمان وكمان سنة، السجين 79”.



وقدم الموسيقار الراحل موسيقى المسرحيات منها إنت اللي قتلت الوحش، قصة علي سالم، موسيقى مسرحية «كلام فارغ جدا»، موسيقى مسرحية «سحلب»، مسرحية «مدد»، مسرحية «سالومي»، مسرحية «انقلاب».

وعلى مستوى الشاشة الصغيرة قدم موسيقى المسلسلات «ألف ليلة وليلة»، «ثمن الخوف»، 1989.

