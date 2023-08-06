تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأحد 6 أغسطس 2023

تقدم «البوابة نيوز» خدمة مواقيت الصلاة على مستوى محافظات الجمهورية حسب التوقيت المحلي لكل محافظة، اليوم الأحد 6 أغسطس 2023.

القاهرة

الفجْر: 4:40 am الشروق: 6:17 am الظُّهْر: 1:01 pm العَصر: 4:38 pm المَغرب: 7:45 pm العِشاء: 9:10 pm

الإسكندرية

الفجْر: 4:42 am الشروق: 6:20 am الظُّهْر: 1:06 pm العَصر: 4:45 pm المَغرب: 7:52 pm العِشاء: 9:19 pm

أسيوط

الفجْر: 4:50 am الشروق: 6:23 am الظُّهْر: 1:03 pm العَصر: 4:35 pm المَغرب: 7:42 pm العِشاء: 9:05 pm

أسوان

الفجْر: 5:26 am الشروق: 6:56 am الظُّهْر: 1:30 pm العَصر: 4:56 pm المَغرب: 8:05 pm العِشاء: 9:24 pm

بني سويف

الفجْر: 4:44 am الشروق: 6:19 am الظُّهْر: 1:02 pm العَصر: 4:37 pm المَغرب: 7:44 pm العِشاء: 9:08 pm

إسماعيلية

الفجْر: 4:34 am الشروق: 6:12 am الظُّهْر: 12:57 pm العَصر: 4:35 pm المَغرب: 7:42 pm العِشاء: 9:08 pm

بور سعيد

الفجْر: 4:32 am الشروق: 6:10 am الظُّهْر: 12:57 pm العَصر: 4:36 pm المَغرب: 7:43 pm العِشاء: 9:10 pm

شرم الشيخ

الفجْر: 4:34 am الشروق: 6:08 am الظُّهْر: 12:49 pm العَصر: 4:22 pm المَغرب: 7:29 pm العِشاء: 8:52 pm

سوهاج

الفجْر: 4:48 am الشروق: 6:20 am الظُّهْر: 12:59 pm العَصر: 4:29 pm المَغرب: 7:37 pm العِشاء: 8:59 pm

السويس

الفجْر: 4:35 am الشروق: 6:12 am الظُّهْر: 12:56 pm العَصر: 4:33 pm المَغرب: 7:40 pm العِشاء: 9:05 pm

المنصورة

الفجْر: 4:36 am الشروق: 6:15 am الظُّهْر: 1:00 pm العَصر: 4:39 pm المَغرب: 7:46 pm العِشاء: 9:13 pm