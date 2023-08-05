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السبت 05 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

المعمل الجنائي يفحص آثار حريق شقة بإمبابة

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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باشرت النيابة العامة بشمال الجيزة التحقيقات حول إصابة احد الاشخاص إثر حريق نشب داخل شقة سكنية بشارع شعبان سلامه من شارع المطار بمنطقة إمبابة.

وطلبت النيابة التحريات حول الواقعة كما استعلمت عن الحالة الصحية للمصاب تمهيداً لسؤاله حول الواقعة كما أمرت بانتداب المعمل الجنائي لفحص اثار الحريق .
تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا بنشوب حريق داخل شقة سكنية بشارع شعبان سلامه من شارع المطار بمنطقة إمبابة شمال المحافظة، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء وبالفحص تبين أن الحريق نشب بمحتويات غرفة النوم وبعض المخلفات وجرى فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها وتمت السيطرة على الحريق الذي خلف وراءه إصابة أحد الأشخاص جري نقله لمستشفى إمبابة العام لتلقي العلاج اللازم.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

النيابة العامة بشمال الجيزة حريق شقه سكنية