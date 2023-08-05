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السبت 05 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

مونديال اليد للناشئين.. أيسلندا تتقدم على مصر 15-14 في الشوط الأول

منتخب مصر كره يد
منتخب مصر كره يد
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انتهي الشوط الأول من مباراة مصر وأيسلندا بنتيجة 15/14 لصالح الأخير، في ظل اداء باهت من منتخب مصر، قبل العوده في النتيجة بعد تأخر الفراعنة بفارق خمس أهداف.

 

وكان منتخب مصر لكرة اليد للناشئين مواليد 2004، فاز على منتخب اليابان بنتيجة 40-32، في أولى مبارياته ببطولة العالم لكرة اليد للناشئين، وكرر منتخب الفراعنة فوزه في المباراة الثانية على منتخب التشيك بنتيجة 28-22.

قائمة منتخب مصر في بطولة العالم لكرة اليد للناشئين تضم كل من:

 حراس المرمى: يوسف ناجي - يوسف وليد - عمر الخطيب.

 اللاعبون: فيراس مروان - محمد وائل - زياد حشاد - محمد عماد أوكا - أحمد محمد خوجة - زياد عبد الرحيم - ياسين محمد - بلال إبراهيم - عمر أحمد حمدي - عمر عدلان - محمد عبد الغني - أحمد تغيان - معاذ إبراهيم - محمد صلاح السيد.

مصر وايسلندا الفراعنة لكرة اليد للناشئين