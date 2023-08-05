البيت الأبيض يدعو إلى عودة الموظفين الفيدراليين للعمل في المكاتب

حث جيف زينتس رئيس موظفي البيت الأبيض أعضاء الحكومة على "السعي بقوة" لتنفيذ خطط إعادة الموظفين الفيدراليين إلى العمل في المكاتب بعد فترة طويلة من العمل عن بعد بسبب وباء كورونا.

وقال حسبما أذاعت فضائية روسيا اليوم، اليوم السبت: "سنعود إلى العمل في المكاتب قبل حلول الخريف، ومع نهاية حالة الطوارئ الصحية العامة التي تم فرضها بسبب كوفيد-19، ستقوم الهيئات الفيدرالية بزيادة عدد موظفيها العاملين في المكاتب. هذه أولوية حددها الرئيس، وآمل أن ينفذها الجميع بقوة في سبتمبر وأكتوبر".

وأشار إلى أن هذه التغييرات لا تعني الإلغاء الكامل للعمل عن بعد.

ووفقا له سيكون من المتاح الجمع بين خيارات العمل في المكتب وعن بعد.