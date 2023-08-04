الولايات المتحدة وإثيوبيا تبحثان الجهود المبذولة لإحلال سلام دائم في تيجراي

بحث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الجمعة، خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، الجهود المبذولة لإحلال سلام دائم في شمال إثيوبيا.

واعترف بلينكن بالجهود المستمرة التي تبذلها الحكومة الإثيوبية للعمل من أجل تقديم المساعدة الإنسانية دون عوائق واستعادة الخدمات الأساسية في منطقة تيجراي وكذلك في منطقتي عفار وأمهرة المجاورتين- وفق بيان على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الأمريكية.

وشدد الوزير على أهمية التنفيذ الفوري لاتفاق وقف الأعمال العدائية بما في ذلك انسحاب جميع القوات الأجنبية ونزع السلاح للقوات في تيجراي.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة بدعم العملية التي يقودها الاتحاد الأفريقي، بما في ذلك آلية المراقبة والتحقق التابعة للاتحاد الأفريقي.