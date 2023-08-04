الأرصاد تفجر مفاجأة مدوية عن طقس الأسبوع المقبل

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل جديدة عن حالة الطقس خلال الأسبوع المقبل، مشيرة إلى أنه على مدار شهر أغسطس تتأثر البلاد بامتداد منخفض الهند الموسمي في معظم الأيام.

وأضافت، في تصريحات للتلفزيون المصري، أن هذا الأمر يسبب ارتفاع نسب الرطوبة بشكل كبير في الجو وأحيانا تتجاوز 95% على المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط وتتجاوز 85 % على القاهرة الكبرى، ونسب الرطوبة لا تتجاوز 30% في جنوب الصعيد نهارا.



وتابعت الدكتورة منار غانم، أن نتوقع أن تكون الحرارة العظمى على القاهرة في الظل خلال فترة النهار 35 درجة مئوية أما المحسوسة ستكون 38 أو 39 درجة مئوية بسبب نسب الرطوبة في الجو".

وأكملت أنّ أجواء اليوم ستكون حارة رطبة على القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري.

وأشارت الدكتورة منار غانم، إلى أن الطقس سيكون شديدة الحرارة في المناطق الجنوبية شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء خلال فترات النهار، وهناك زيادة في فترات سطوع أشعة الشمس.