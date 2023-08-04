مجلة "بوليتكو": "تيك توك" تواجه غرامة بشأن خصوصية بيانات المراهقين والأطفال

أفادت مجلة (بوليتكو) الأوروبية، اليوم الجمعة، بأنه من المقرر أن تواجه منصة (تيك توك) غرامة، بشأن خصوصية بيانات المراهقين والأطفال، بحلول أوائل سبتمبر.

وأشارت المجلة الأوروبية، إلى أن هيئة حماية البيانات الأيرلندية، المنظم الأساسى للخصوصية على منصة (تيك توك) فى أوروبا، هى مسؤولة الآن عن إصدار عقوبة نهائية أو أى إجراء محتمل.

وبدأت هيئة البيانات الأيرلندية عام 2021 فى التحقيق فيما إذا كان (تيك توك) تحترم خصوصية الأطفال بموجب متطلبات اللائحة العامة لحماية البيانات فى أوروبا.

وأراد المنظم الأيرلندى التحقق مما إذا كان التطبيق المملوك للصين قد ضمن أن إعداداته الافتراضية لحماية خصوصية الأطفال كافية، وما إذا كانت الشركة شفافة بدرجة كافية فى كيفية معالجتها لبيانات القاصرين، وكانت أكثر الأمور صعوبة فى التحقيق هى التحقق من عمر المشتركين على المنصة، والتى تهدف إلى إبقاء القاصرين الذين تقل أعمارهم عن 13 عامًا بعيدًا عن المنصة.

وتلقت المنصة فى عام 2021 غرامة قدرها 750 ألف يورو من هيئة حماية البيانات الهولندية؛ لفشلها فى حماية خصوصية الأطفال الهولنديين، من خلال عدم وجود سياسة خصوصية بلغتهم الأم، وتخضع الشركة أيضًا للتحقيق من قبل أيرلندا بشأن الإرسال غير القانونى المحتمل لبيانات المستخدمين الأوروبيين إلى الصين.

جدير بالذكر أن لجنة حماية البيانات الأيرلندية تشرف على (تيك توك) أوروبا؛ لأن مقر المنصة فى الاتحاد الأوروبى يقع فى أيرلندا.