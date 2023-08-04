مفاوضات أمريكية أوكرانية بشأن الالتزامات الأمنية الثنائية

الجمعة 04/أغسطس/2023 - 11:12 ص

أجرت الولايات المتحدة الأمريكية وأوكرانيا مفاوضات بشأن الالتزامات الأمنية الثنائية بين البلدين.

وذكر بيان لوزارة الخارجية الأمريكية، نشر على موقعها الرسمي، اليوم الجمعة، أن ممثلين من وزارتي الخارجية والدفاع ومجلس الأمن. القومي الأمريكي التقوا مع نظرائهم الأوكرانيين لبدء مفاوضات بشأن الالتزامات الأمنية طويلة الأجل بين البلدين.

وأوضح البيان أن الالتزامات الأمنية الثنائية ستركز على ضمان أن يكون لأوكرانيا قوة مستدامة قادرة على الدفاع عن البلاد الآن وردع الهجوم الروسي في المستقبل، ودعم وتحسين الكفاءة والشفافية عبر مؤسسات الدفاع والصناعة الأوكرانية، وتعزيز أجندة الإصلاح التي ستدعم الحكم الرشيد ضرورية للتقدم نحو تطلعاتها الأوروبية الأطلسية.

وتندرج هذه المناقشات في إطار إعلان دعم مجموعة الدول السبع المشترك لأوكرانيا، والذي يسعى إلى إضفاء الطابع الرسمي على الدعم الأمريكي الدائم لأوكرانيا بينما تدافع عن سيادتها وسلامتها الإقليمية، وتعيد بناء اقتصادها، وتحمي مواطنيها، وتسعى إلى الاندماج في المنطقة الأوروبية الأطلسية.