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الجمعة 04 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

دراجات "خيزران" صديقة للبيئة تنتشر في كوبا

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
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في ظاهرة جديدة تنتشر الدراجات خفيفة الوزن والصديقة للبيئة في طرقات كوبا، من خلال ورش محلية صغيرة ينتجها متجر "فيلو كوبا"، المتخصص بصناعة الدراجات الهوائية والجولات السياحية، في إطار برنامج تموله سفارة هولندا في البلاد.

تتنوع وتتميز كوبا بتعدد أنواع الخيزران فيها، إذ قال نايفيس دياز مؤسس فيلو كوبا "هناك 28 نوعا من الخيزران في كوبا، لدينا هنا النوعان أو الثلاثة أنواع اللازمة لصنع هذه الدراجات".
ودخلت الورشة في شراكة مع متطوعين من فئات مجتمعية منها ربات البيوت والصم لتعليم السكان كيفية تصنيع هذه الدراجات وإصلاحها.

ولجأ الكوبيون لصناعة دراجات الخيزران لقلة السيارات الواردة إليهم، جراء العقوبات التي فرضتها عليهم الولايات المتحدة في حقبة الحرب الباردة، ما دعاهم للاعتماد على طرز قديمة تعود لعقود مضت.

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