الكشف بالمجان على 955 مواطنا في قافلة طبية بدمياط

واصلت مديرية الصحة بدمياط جهودها لتنفيذ قوافل طبية شاملة بقرى المحافظة تتضمن عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية و معمل ووحدتين للأشعة والسونار، لتقديم أفضل الخدمات العلاجية و الطبية للمواطنين بكافة المناطق، وذلك تحت رعاية الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان وفى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

فى هذا الصدد،قال الدكتور السيد عبد الجواد مدير مديرية الصحة بدمياط انه تم خلال يومى الأربعاء والخميس من هذا الأسبوع توجيه قافلة بقرية المشروع بمركز كفر البطيخ ، تردد عليها ٩٥٥ مواطن تم توقيع الكشف الطبى عليهم بالمجان، حيث تم تحويل عدد ١٠حالات لتلقى العلاج اللازم بالمستشفيات ، واستصدار قرار علاج على نفقة الدولة لحالة بالإضافة إلى إجراء ٣٢٠ تحليل معملى و فحص ٢٦ حالة بالأشعة و ٢٢ حالة أخرى بالسونار.

واضوح عبد الجواد أنه بختام شهر يوليو ٢٠٢٣ القوافل العلاجية بمديرية الصحة بدمياط وقعت الكشف الطبي علي ٧٠٣٩ مواطن بقري الالفي وعرب عودة وكفر سعد البلد التابعين لمركز كفر سعد وقري عزبة جابر وعتيبة التابعين لمركز الزرقا وقرية الركابية الجديدة التابعة لمركز كفر البطيخ والتي تغطيها القوافل العلاجية لأول مرة وذلك ضمن جهود المبادرة الرئاسية حياة كريمة والمبادرة الرئاسية ١٠٠ يوم صحة لتكثيف الخدمات العلاجية المقدمة للمواطنين .

تضمنت القوافل العلاجية عيادات طبية متخصصة حيث تم الكشف علي عدد ٧٠٣٩ مواطن خلال شهر يوليو وتقديم خدمات الأشعة x-ray لعدد ١٤١ مواطن والأشعة بالسونار لعدد ١٠٤ مريض فيما اجري معمل القوافل عدد ٢٤٨٠ تحليلا طبيا للدم والطفيليات وتحويل عدد ١٤٥ مريض للمستشفيات لاستكمال العلاج وانهاء اجراءات استصدار عدد ٣٥ قرار علاج علي نفقة الدولة بالإضافة للصيدلية التي تم من خلالها صرف الأدوية بالمجان لمترددي القوافل وذلك في ظل الإجراءات الوقائية

ولفت الى تنفيذ عدد من الندوات التثقيفية، مؤكدا استمرار سلسلة القوافل الطبية بجميع مراكز المحافظة، لتقديم الخدمات العلاجية والطبية للمواطنين بكافة المناطق .