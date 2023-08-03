أوسوريو : قدمنا مباراة كبيرة أمام النصر السعودي

عبر الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن فخره بلاعبيه في مباراة النصر السعودي التي انتهت بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1-1 خلال فعاليات المباراة التي أقيمت بينهما اليوم ضمن منافسات الجولة الثالثة والختامية في البطولة العربية.

وقال المدير الفني في المؤتمر الصحفي: "نجحنا في تحجيم خطورة لاعبي النصر وقدمنا مباراة كبيرة أمام فريق يضم مجموعة مميزة من اللاعبين".

وأضاف أوسوريو قائلا: "سيف الدين الجزيري مهاجم الفريق كان له دور مهم في اللقاء وهو تعطيل اللاعب الذي يشارك في مركز 6 بفريق النصر السعودي".

أوضح : "التغييرات كان هدفها منح الفريق مزيد من التفوق وضخ الدماء في صفوف الفريق الأبيض، كما أن حمزة المثلوثي حصل على بطاقة صفراء ودفعت بسيد عبد الله "نيمار" بجواره للحد من خطورة ساديو ماني".

وشدد مدرب الزمالك: "تبديل سيف الدين الجزيري لم يكن تراجع للدفاع، ولكنه حافظ على أفكاره الهجومية وجميع اللاعبين قدموا أفضل ما يمكن تقديمه في لقاء النصر".

وتعادل فريق الزمالك بنتيجة 1-1 مع فريق النصر السعودي، في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم الخميس باستاد مدينة الملك فهد في الجولة الثالثة لمباريات المجموعة الثالثة بالبطولة العربية.

جاء هدف الزمالك عن طريق أحمد سيد زيزو في الدقيقة 53 من ركلة جزاء، قبل أن يتعادل النصر السعودي بهدف قاتل في الدقيقة 87 عن طريق كريستيانو رونالدو.

وبذلك ودع الزمالك رسميا البطولة العربية للأندية مبكرا من دور المجموعات ويتأهل من المجموعة الثالثة للدور ربع النهائي كل من النصر السعودي، والشباب السعودي، كما ودع فريق الاتحاد المنيستيري البطولة مع الزمالك ايضا.