مقتل شخص تشاجر مع نجل عمه في كرداسة

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة جهودها لكشف غموض العثور على جثة شخص توفي أثناء نشوب مشاجرة بينه وبين نجل عمه في كرداسة.

كان بلاغ ورد لضباط مباحث قسم شرطة كرداسة من غرفة النجدة بالعثور علي جثة شخص متوفي داخل شقته، علي الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين وجود جثة قدري.ي.ا، ولا توجد به أي إصابات ظاهره.

بعمل التحريات تبين أن المتوفي تشاجر مع نجل عمه وتوفي أثناء صعوده لشقته، تحرر المحضر اللازم بالواقعة وتكثف المباحث جهودها للوقوف على ملابسات الواقعه، والتأكد من وجود شبهه جنائية او عدمه.