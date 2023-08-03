السياحة تحذر من تأجير الفنادق "من الباطن"

حذرت وزارة السياحة والآثار، غرفة المنشآت الفندقية، من تأجير الفنادق من الباطن، مطالبة باتباع الشركات المالكة وشركات الإدارة للقانون المنظم لعمل المنشآت الفندقية، حتى لا تقع تحت طائلة القانون، أو يخسر أيا منهما حق من حقوقه دون إمكانية المطالبة به.

وتلقى علاء عاقل رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة الفنادق، خطابا من غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة، تحذر خلاله من قيام الفنادق بالتأجير من الباطن، مؤكدة على ضرورة إيداع العقود بين الشركات المالكة وشركات الإدارة، بقطاع الأنشطة والمنشآت السياحية والفندقية بالوزارة.

وناشدت غرفة الفنادق، كافة المنشآت بالالتزام بقرارات الجمعية العمومية الأخيرة للغرفة والتي عقدت في 23 مايو الماضي، والخاصة بضرورة التعاقد مع شركات الإدارة الفندقية ذات الكيان القانوني، والمرخصة والمعتمدة لدى الوزارة، وذلك حفاظا على الحقوق المالية والأدبية للطرفين.