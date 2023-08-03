"ميدفست مصر" يكشف عن بوستر دورته الجديدة



أطلق الملتقى السينمائي "ميدفست مصر" البوستر الرسمي لدورته الخامسة ويحمل شعار"الوصم - Stigma" في الفترة من ١٤-١٧ سبتمبر ٢٠٢٣ في مركز التحرير الثقافي بالقاهرة. وكان الملتقى قد أعلن عن أعضاء لجنة التحكيم مسبقًا والمكونة من كل من رئيس اللجنة المخرج الكبير يسري نصر الله، الممثلة الشابة ثراء جبيل، المنتج والمخرج المصري محمد تيمور، والتونسية منال السويسي رئيسة الجامعة التونسية لنوادي السينما ومؤسسة مهرجان "بعيونهن"، وسيتم عرض جدول الندوات والأفلام المشاركة لاحقًا على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالملتقى.

ومنذ فتح باب تقديم الأفلام للمشاركة في الملتقى وصل لديهم العديد من الأفلام من جميع الدول سواء مصر أو الدول العربية أو غيرها من حول العالم، وتم غلق باب التقديم وسيتم الإعلان عن الأفلام المشاركة بعد أن تقوم لجنة التحكيم الخاصة بالمشاهدة واختيار الأفلام اثناء الملتقى.

ميدفست مصر هو ملتقى سينمائي للأفلام القصيرة، ويعتبر هو الأول من نوعه في العالم العربي، حيث يستهدف تقديم الفعاليات المرتبطة بالطب والصحة والقضايا الاجتماعية في الأفلام عبر عرض مجموعة مختارة من الأفلام القصيرة الدولية، يعقبها مناقشات عن محتوي قضية الفيلم ومنظوره من وجهة نظر الجمهور، كما ينظم المهرجان أيضًا الحلقات النقاشية والندوات المتعلقة بالصحة والأفلام ببرنامج حول مدار السنة.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0UJR3MJEPJhTW3CB65WAH5bBn1G3P7xf7nCwmBGsN712CPH4Hih4DWrdJAdNPrZ7Rl&id=100067568767377&mibextid=Nif5oz