باحث: مصر صاحبة الدور المؤثر في محاولات التوصل للتهدئة بغزة

قال محمد عبد الرازق، الباحث بالمركز المصري للفكر، إن مصر لعبت دوراً كبيراً، منذ عملية طوفان الأقصى في الـ7 من أكتوبر وقبل ذلك بالتأكيد، ولكن الفقرة بعد هذا اليوم، مصر لعبت دوراً محورياً في التوصل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، موضحا أن الجهود المصرية اتخذت عدة مستويات في هذا الإطار أولها يتعلق بالمستوى السياسي والدبلوماسي المتمثل في تقريب وجهات النظر والحيلولة دون تفاق الصراع، والتوصل إلى تهدئة في المنطقة.

وأضاف «عبد الرازق»، خلال مداخلة هاتفية على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن المستوى الثاني هو الإنساني، الذي يتمثل في تكثيف إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، مؤكدا أن مصر لعبت الدور الأبرز والأهم في هذا المستوى، حيث أكثر من 80% من المساعدات الإنسانية التي تدخل إلى القطاع، هي قادمة من مصر.

وتابع الباحث بالمركز المصري للفكر، أن الموقف الراهن من مقترح الاتفاق التي قدمته مصر، بهدف التقريب بين حركة حماس وإسرائيل، راعى العديد من الجوانب التي كان يعارضها الجانبان، موضحا أن كان الاتفاق موازناً إلى حد كبير لرغبات الطرفين.

