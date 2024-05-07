استسلام ألمانيا النازية وفوز ماكرون برئاسة فرنسا.. أحداث في ذاكرة 7 مايو

تمتلئ صفحات التاريخ منذ قرون وحتى العصر الحديث، بالأحداث التي وقعت في مثل هذا اليوم، السابع من مايو، والذي صادف العديد من المناسبات الاجتماعية والسياسية المهمة.

ونستعرض في السطور التالية، مجموعة من الأحداث المهمة والمميزة التي شهدتها العديد من دول العالم في مثل هذا اليوم، ومن أبرزها:

1250 - فك أسر ملك فرنسا لويس التاسع وخروجه من محبسه في دار ابن لقمان بمدينة المنصورة في مصر.

1907 - قوات ملك السعودية عبد العزيز آل سعود تنهي تمرد قام به زعيم قبيلة مطير فيصل الدويش.

1914 - أول باخرة تعبر قناة بنما.

1945 - ألمانيا النازية تستسلم لقوات الحلفاء دون قيد أو شرط في الحرب العالمية الثانية، وانتهاء النازية.

1946 - تأسيس «شركة طوكيو لهندسة الاتصالات»، وتغير اسم الشركة فيما بعد إلى «سوني»، وكان أول منتج صناعي لها هو جهاز لطبخ الأرز.

1952 - ظهور التطبيقات النظرية للدوائر المتكاملة والتي أصبحت نواة كل حاسوب أو جهاز إلكتروني.

1998- شركة دايملر بنز الألمانية المنتجة لسيارات ماركة مرسيدس تشتري شركة السيارات الأمريكية العملاقة كرايسلر نظير 40 مليار دولار مشكلتين بذلك أكبر شركة سيارات عالمية باسم دايملر كرايسلر.

2002 - تحطم طائرة مصر للطيران الرحلة رقم 843 بعد اصطدامها بجبل أثناء هبوطها في مطار تونس قرطاج الدولي.

2004 - الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يؤدي اليمين الدستورية لولاية ثانية.

2005 - قائد الجيش اللبناني الأسبق ورئيس الحكومة العسكرية العماد ميشال عون يعود إلى لبنان بعد سنوات قضاها في المنفى.

2012 - فلاديمير بوتين يؤدي اليمين رئيسًا لروسيا الاتحادية ليخلف دميتري ميدفيديف في المنصب.

2017 - فوز إيمانويل ماكرون بالانتخابات الرئاسية الفرنسية بنسبة 66.1% مُقابل 33.9% لمنافسته مارين لوبن.

2020 - علماء الفلك يعلنون عن اكتشاف أول ثقب أسود قريب من الأرض في نظام النجوم يحمل اسم HR 6819 ويمكن رؤيته بالعين المجردة.

2022 - فوز التونسية أُنس جابر، المصنفة العاشرة عالمياً في بطولة مدريد المفتوحة للأساتذة، بعد فوزها على الأمريكية جيسيكا بيغلا، لتصبح أول لاعبة عربية وإفريقية تفوز بأحد بطولات التنس الكُبرى التسع.