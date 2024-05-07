غدًا.. انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل بالقاهرة

تنطلق غدًا الأربعاء امتحانات نهاية العام الدراسى 2023 /2024 لصفوف النقل بمختلف المراحل التعليمية (ابتدائية - إعدادية - ثانوية)، وتم الإعلان عن جداول الامتحانات وتوزيع المعلمين المشاركين بأعمال المراقبة والملاحظة والتصحيح.

وأعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة عن وضع وطباعة أسئلة اﻻمتحانات لكل مرحلة تعليمية.

وتابع أيمن موسى مدير المديرية الاستعداد لامتحانات النقل العام للفصل الدراسي الثاني 2024، وأكد على اتباع كافة التعليمات والضوابط المنظمة لأعمال الامتحانات.

حيث أكد موسى أن سرية اﻻمتحانات مسئولية مدير عام الإدارة ووكيل الإدارة، عدم حرمان أى طالب من دخول الامتحان.

وشدد مدير المديرية على تكليف المتابعين بالمراحل التعليمية المختلفة بالمرور على مقار لجان الامتحانات قبل الامتحانات ومراعاة الجو الملائم داخل اللجان والتأكد من نظافة الفصول والمقاعد ومراعاة المسافات والمرحلة العمرية المناسبة لطلبة الإعدادية والصف الأول والثانى الثانوى، والتأكد من أعمال الصيانة البسيطة لمرافق دورات المياه والكهرباء والأثاث تفاديا لحدوث عوائق تؤثر على سير الامتحانات.

كما شدد على إعلان جداول الامتحانات للطلبة فى أماكن ظاهرة ومتعددة داخل المدرسة، وأعلن أن الامتحانات على مستوى كل إدارة تعليمية.

حيث يبدأ طلبة وطالبات القاهرة: الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي الامتحانات غداً الأربعاء الموافق 8 /5 /2024 حتى الإثنين الموافق 13 /5 /2024 .

ويبدأ الصف الأول والثانى الإعدادى العام والرياضى من الأربعاء 8 /5 /2024 إلى الثلاثاء الموافق 14 /5 /2024 .

ويبدأ طلبة الصف الأول والثانى الثانوى العام الأربعاء 8 /5 /2024 حتى الخميس الموافق 23 /5 /2024.

ويبدأ طلبة التعليم الثانوى الفنى من الأربعاء 8 /5 /2024 حتى الثلاثاء 21 /5 /2024 .

وطلبة الإعدادية العامة، رياضية، صم ، مكفوفين الخميس الموافق 16 /5 /2024 حتى الأربعاء الموافق 22 /5 /2024

طلبة الإعدادية المهنية تبدأ الخميس الموافق 16 /5 /2024 حتى الأربعاء 22 /5 /2024 .

وأوصى مدير المديرية أن يتم التصحيح أول بأول والحرص على إعطاء كل طالب حقه.